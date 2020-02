¿Cuál es el estado actual del brote de coronavirus?: El Médico Veterinario Ignacio Troncoso responde

¿Qué dicen al día de hoy 5 de febrero, las estadísticas mundiales sobre el actual brote de Coronavirus?

I.T.: “Hasta la fecha (5 de febrero) según registros internacionales existen 24.627 casos, de los cuales el 13% se encuentra en condiciones critica, con 493 muertes y mas de mil personas recuperadas. Del total de casos el 99% se ha descrito en China, mientras que, el restante 1% se distribuye en 27 países del continente asiático, oceánico, europeo y norteamericano. Recordando que la Organización mundial de la Salud (OMS) decreto emergencia internacional por esta enfermedad.”

¿Cómo se puede caracterizar esta enfermedad?



I.T.: “El nCov 2019, es un virus respiratorio de la familia Coronavirus, emparentado con los virus , que ya fueron responsables de los síndromes SARS en el 2003 y el MERS en 2012. La infección puede expandirse por sí sola si no existen medidas de control (similar a lo que ocurre con la gripe común). Se estima que por cada persona infectada, se contagian entre 3 a 4 personas, probablemente. Su periodo de incubación es de 2 a 14 días aproximadamente y su tasa de letalidad esta cercana al 2%. Según los modelos matemáticos de dinámica de enfermedades se espera que existan mas de 100.000 infectados. No existe cura ni vacuna hasta la fecha, lo principal es siempre aislar a los pacientes y disminuir el contacto entre personas.”

¿Cuál es el balance actualizado de la situación en Chile sobre este brote?



I.T.: “A la fecha no existen casos confirmados, existiendo un trabajo de prevención coordinado estrechamente con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes de Salud Medioambientales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “

¿Cuál es la conducta recomendada para los pacientes sospechosos?

I.T.: “El mensaje es super claro, solo debe asistir a centros de salud si una persona tiene síntomas marcados o compatibles con pacientes sospechoso: Paciente con Infección Respiratoria Aguda Grave: Toda persona que requiera hospitalización por fiebre igual o superior a 38°C, tos, y dificultad respiratoria. O contar con historial de viajes a un país donde hay brote de la enfermedad.durante los 14 días previos al inicio de los síntomas.”