Declaración del Partido Demócrata Cristiano Comunal Punta Arenas sobre hechos de violencia recientes

Hemos recibido la siguiente declaración pública:

“Nuestra ciudad desde hace semanas se ha visto convulsionada

por hechos de violencia y delictivos, que por una parte se

aprovecha de la legítima y necesaria movilización social y por

otra como una supuesta réplica de esas acciones desde otros

sectores violentistas han generado una espiral de violencia

extremista que pretende infundir temor y pánico en la

comunidad.

Hoy condenamos con la mayor energía todo esto, tanto los que

afectaron las instalaciones de Colón con Magallanes, Bories con

Colón y hoy la Casa de los Derechos Humanos, que son la

cúspide de estos actos irracionales y violentos. Con misma

energía condenamos la represión de actos pacíficos de

movilización y protesta, donde en medio de un acto cultural en

nuestra Plaza de Armas, el viernes recién pasado Carabineros

las emprendió contra quienes nos manifestábamos con la

acción del carro lanzaagua, los sprays y bombas lacrimógenas,

sólo cantábamos, actuaba la batucada y hacíamos presente las

demandas ciudadanas.

La autoridad debe ser capaz de garantizar el orden público y

Carabineros debe poder mantener la seguridad, usando la

fuerza necesaria, pero respetando el derecho a manifestarse y

actuando sólo si se quebranta la ley, tenemos el legítimo

derecho a preguntarnos Cómo es posible que no exista un

trabajo de inteligencia, cómo es posible que no se detengan a

los que perpetran los actos ilícitos, se pedía una ley anti saqueo

y vándalos, para qué?

Llama la atención la incapacidad del Gobierno y de las Fuerzas

de Orden para hacer su tarea o es reflejo de la voluntad política

del gobierno que así pretende sembrar el caos y sembrar el

terror, para enfrentar la derrota cierta que tendrán en el

plebiscito y las investigaciones de los millonarios robos y fraude

de sus instituciones.?

No más violencia, no más terror, necesitamos la Paz y la Unidad

Social del pueblo para construir un país, una región y una

comunidad mejor entre todos y todas.

Juventud Chilena ADELANTE.



JAIME VERA NAHUELQUIN

PRESIDENTE Y

DIRECTIVA P.D.C. COMUNAL

PUNTA ARENAS.”