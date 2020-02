El épico viaje de Hernando de Magallanes y la circunnavegación del mundo

En 1520 Hernando de Magallanes se convirtió en uno de los exploradores más famosos de la historia cuando, a bordo de su nave Victoria, se propuso descubrir un paso que pusiera en comunicación el océano Atlántico con el Pací­fico y permitiera el acceso a las Islas de las Especias (hoy archipiélago de las Molucas, en Indonesia) por Occidente.

A pesar de que al inicio de la expedición Magallanes no tení­a intención de realizar un viaje alrededor del mundo, su muerte tras una contienda con una tribu de Filipinas hizo que Juan Sebastián Elcano tomara el relevo de la expedición. Su decisión de seguir hacia el oeste les llevó a lograr la primera circunnavegación de la Tierra.

Presentamos un relato fílmico del histórico viaje de Hernando de Magallanes y Sebastián de Elcano y la primera circunnavegación del mundo. Este año 2020 se conmemoran los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes.

