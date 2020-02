Empresa constructora que construía proyecto de Cancha Biker en Porvenir, abandonó las obras

Es el segundo proyecto de cancha Biker en Porvenir que resulta abandonado por empresa ejecutora.

El proyecto corresponde a la Licitación Pública ID en Mercado Público identificada con el N° 5282-18-LP19 “CONSTRUCCIÓN CANCHA BIKER, COMUNA DE PORVENIR”.

Se trata de un proyecto cuyo desarrollo ha sido polémico, y que partió realizándose en un sitio particular sin autorización ni conocimiento de sus dueños, y que luego de avanzado el proyecto se puso comprobar que estaban realizando un proyecto en un sitio que no correspondía. A continuación y por primera vez quedó el proyecto estancado y abandonado, sin solución hasta el día 3 de febrero recién pasado, cuando definitivamente se dictaminó demoler lo avanzado y devolver el terreno a sus dueños tal cual había sido ocupado. En el concejo de la semana entre el 3 y el 8 de febrero se trató el tema de este proyecto abandonado por la empresa, donde el concejal Juan Bahamonde se mostró preocupado porque aún no se produce la demolición y por ende no se a podido concretar la devolución del terreno a sus propietarios.

Más tarde circuló la información en Porvenir que la empresa constructora que ejecutaba el nuevo proyecto con un inversión de más de 95 millones de pesos, abandonó el proyecto en ejecución que estaba apenas avanzado y que comenzó a realizarse el 12 de noviembre de 2019, teniendo fecha de término el 10 de Abril de 2020.

Estos dichos fueron haciéndose cada vez más potentes luego de que la empresa trajera un camión al lugar de la obra y retirara toda su implementación y material de trabajo del lugar produciéndose lo que ya en Porvenir se hizo costumbre que es el abandono de obra sin terminar. Este abandono ya se hace oficial hoy a través de un comunicado que emitió la Ilustre Municipalidad de Porvenir quien a través de sus redes sociales confirmó de manera definitiva que la obra fue abandonada por la empresa a nombre de Juan Luis Contreras Pavez, que la estaba construyendo.

Se trata de de otra obra más en la comuna de Porvenir que queda abandonada y sin terminar.

