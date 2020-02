Mercado de valores: este lunes 10 de febrero el dólar se acerca a los $ 800

Este lunes, el alza final fue de 0,70%, notoriamente mayor a la que tuvo el dólar frente al resto de los mercados emergentes (salvo el peso mexicano que a esta hora se apreciaba).

Del resto de las divisas más transadas a nivel global, sólo los activos refugio (franco, yen) se salvaban de la apreciación del dólar ante la incertidumbre respecto a China, que presentó sus mayores niveles de inflación en años, a la vez que la crisis del coronavirus seguía expandiéndose, los envíos a ese país seguían varados o eran “donados” a China, y el país no recuperaba actividad tras el fin del Año Nuevo Lunar Chino.

La incertidumbre externa se prolonga más, toda vez que el 2019 NCoV se extiende alrededor del mundo, y se comienzan a conocer casos de muertes y transmisiones a personas que no han estado en China.

Y si los mercados financieros en el extranjero reaccionan masivamente a la baja, en el ámbito interno no se ven catalizadores que permitan dar mayor certidumbre a los inversores frente a la llegada de un marzo en el que se espera que el ´estallido social´ retome la intensidad de fines del año pasado. Ello, sin contar con la entrada del 2019 NCoV al país.

En una jornada de pocas noticias macroeconómicas o financieras de relevancia, el mercado actuó bajo los mismos argumentos del viernes, aun viendo un techo en los CLP 800.

De acuerdo a operadores, si en los próximos días, sobrepasa ese techo, lo que podría hacer con una simple noticia sorpresiva, llegaría hasta CLP 805 o CLP 810, aunque no a los CLP 829 que gatillaron la intervención cambiaria del BCCh.

Fuente: Valor Futuro.