10 de marzo de 2020: “Potenciados en lo social, disminuidos en lo político” – Victor Maldonado – Opiniones

 La masiva movilización feminista el 8 de marzo resulta muy significativa para vislumbrar qué es lo que acontecerá en los próximos meses. Aquí nos encontramos con una movilización social que figura entre las más grandes que hemos conocido en la capital y a lo largo del país.

 Los que esperaban un fracaso se han refugiado en una absurda discusión sobre la cantidad de personas que caben en un metro cuadrado, y desde donde hasta dónde se deben hacer los cálculos.

 Lo decisivo es que fue de convocatoria amplia, que las participantes salieron más motivadas que antes, que tuvo carácter pacífico y que fue ejemplar por su orden y disciplina.

 Hubo focos de violencia, el clásico desborde minoritario al final de la manifestación, pero la mayoría le dio el carácter que quiso y este fue de mucha energía, de grandes consignas compartidas y de una autoafirmación de las propias capacidades. En una palabra, salió todo muy bien.

 Hemos visto una imagen resumida de lo que será el proceso que viene. El plebiscito se ganará, la asamblea será electa por completo por voto ciudadano, la violencia estará presente pero no marcará la pauta, la agenda de cambio incluye normas, valores, actitudes, instituciones y oportunidades. Es decir, no son demandas cosméticas ni de corto alcance.

 La estrategia de los grupos más duros de la derecha muestra así sus evidentes límites. Su intento de atemorizar por la vía de sugerir que el caos vendrá de la mano de los violentistas sin control no parecerá muy creíble. El eslogan de evitemos de “evitemos las vueltas largas y vamos de inmediato a los cambios concretos”, tampoco tendrá su máximo rendimiento.

 No se buscan cambios de la noche a la mañana pero si salir de una larga noche, sin retorno a la discriminación permitida, consentida y soportada. No hay procesos sin altibajos, pero está claro que no hay marcha atrás.

 Se puede tener cierta certeza de que las expresiones sociales a favor del cambio político se mantendrán altas, entusiastas y creativas. Mientras el movimiento social llena espacios, la política no cubre un vacío.

 Por el camino que vamos al estallido social seguirá un estallido político. Con esto quiero decir que el torrente de demanda social profunda no parece posible de ser canalizada por conductores de mentalidad burocrática, que es lo que más tenemos y, también, lo que más padecemos.

 En la transición, la política se supo poner a la cabeza del cambio de régimen. Aportó líderes, organización, estrategia, mensajes, comunicación eficiente y el sacrificio cotidiano de miles de personas. Los que antes se confrontaron ahora se congregaron. Actuar con altura de miras nos hizo a todos mejores.

 Ahora tenemos un conjunto de personas preocupadas de justificar sus diferencias, temerosas de confluir, aunque los demás esperan que lo hagan. Queda poco espacio para reaccionar. Cuando todo cambia, y hay quienes no se mueven junto a la mayoría, todos terminarán siendo cambiados.

Víctor Maldonado R.

Superar estereotipos

Los firmantes del acuerdo por una nueva Constitución llamaron a condenaron la violencia y llamaron a una participación pacífica en el Plebiscito.

 Jaime Quintana, presidentes del Senado (PPD)

 “Tenemos una mesa con cuatro patas: una el acuerdo constitucional que está avanzando, el Plebiscito avanzando, pero tenemos una pata quebrada que es el orden público y los Derechos Humanos. Y tenemos una pata que no existe, que es la agenda social. Existen proyectos del Gobierno, pero lo que no hemos concordado a la razón de fondo de por qué la ciudadanía se ha movilizado”.

 Iván Flores, presidente Cámara de Diputados (DC)

 Se acordó que todos quienes participaron harán “un llamado a la participación pacífica en el proceso constituyente. No más campaña del terror, no información tergiversada, participemos todos independiente de cuál sea la opción”. “Segundo, que deberíamos iniciar una serie de reuniones, de manera de colaborar, porque nos toca una parte importante de las decisiones que es el proceso legislativo y un Gobierno colegislador”.

 Se determinó “partir con el proceso del nuevo acuerdo social y económico”. Un tercer punto que se acordó fue “buscar los mecanismo para resolver con prontitud la agenda legislativa de aquellos asuntos que son prioritarios para la ciudadanía. No hemos definido plazos, no era el objeto de la reunión”.

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 “Estas reuniones son voluntarias. Yo puedo responder por el PPD, creemos que es importante estar acá y alzar la voz, conjuntamente como lo están haciendo los alcaldes en este momento, para llamar a un gran pacto social y para tener las condiciones adecuadas para que la gente concurra masivamente el 25 de abril”.

 Carlos Maldonado, presidente PR

 “Tenemos concentradas nuestras energías y tiempo en la campaña por el Apruebo y la Convención Constitucional. En cuanto a la reunión de hoy no estaban bien perfilados sus objetivos y al conocerse previamente la ausencia de partidos del FA, creo que las interpretaciones que se generaran a partir de esta reunión no iban a ir en la línea de lo que se pretendía”.

 Fuad Chahín, presidente DC

 “La gente nos pide, ‘pónganse de acuerdo’. Nos pusimos de acuerdo para cambiar la Constitución, pero nos tenemos que poner de acuerdo para cambiar Chile”.

 Catalina Pérez, presidenta RD

 “No creo que sea momento de seguir sosteniendo reuniones entre nosotros mismos, ya tuvimos un acuerdo el 15 de noviembre. Es momento de salir a la calle a invitar a participar de un proceso histórico. El plebiscito no está en duda y los protagonistas son la ciudadanía y no los partidos políticos”.

 Gael Yeomans, presidenta Convergencia.

 “Desde Convergencia Social y también desde el Frente Amplio, creemos que los partidos políticos tenemos que dar certeza que se realizará el plebiscito el próximo 26 de abril, es por eso que estos llamados, estas instancias, nos parece que van en el camino contrario”.

