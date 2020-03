Baja de venta de productos de mar: pescadores artesanales reclaman medidas urgentes del Gobierno

Una preocupante baja en las ventas de productos del mar está afectando progresivamente al sector pesquero artesanal desde que se decretó la alerta sanitaria y cuarentena por un aumento en la propagación del covid-19, también conocido como coronavirus.

Y es que, según la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), «resulta alarmante», para un sector que vive de las ventas diarias, que tanto comerciantes, como público en general, están absteniéndose del abastecimiento de pescados y mariscos en las distintas caletas del país.

Así lo describieron mujeres y hombres de mar de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama y Los Lagos; en lo que -de acuerdo con la Conapach- ya es una realidad generalizada a lo largo de Chile y donde no existen hasta el momento, de parte del Gobierno, «medidas claras de cómo se enfrentará esta crisis, en sectores económicos donde el sustento diario depende de la extracción y venta de recursos marinos».

A continuación reproducimos dichos de dirigentes del rubro:

Sergio Guerrero, director del Sindicato N°1 de Arica (región de Arica y Parinacota) y director de la Conapach: «La situación en Arica es alarmante luego de tener el primer contagiado . Nosotros tomamos las medidas principales en torno a la prevención total. Debemos tomar conciencia que es grave lo que sucede en el país, y esperamos sentarnos con el Gobierno para ver cómo lo hacemos».

Alberto Olivares, secretario de la Federación de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de Iquique (región de Tarapacá): «Nuestras ventas de productos del mar bajaron en un 80-90%. Nuestro fuerte como región es el pulpo y el erizo y en este momento se paró la compra hasta nuevo aviso porque los restoranes también cerraron, o sea, no sabemos hasta cuando estaremos en esta situación, y no es difícil prever una crisis en el sector.

Hasta ahora ningún personero de Gobierno se ha contactado con nosotros y estamos hablando con Sernapesca para poder hacer contactos con la Seremi de Economía y tratar de buscar alguna solución a esta crisis. Enviamos una carta para hablar con el intendente y no nos puede recibir por lo del covid-19, y el subsecretario de Pesca y Acuicultura brilla por su ausencia, por lo que el sector se siente desamparado por las autoridades. Ante la incertidumbre y el miedo generalizado, le pediría al Gobierno salir a la brevedad a enfrentar este grave problema, dado que se paralizó todo el sector y se necesita ir monitoreando».

Elvio Martínez, presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales Falucheros de Caldera (región de Atacama) y director de la Conapach: «Acá en Caldera llevamos tres días de paralización en la venta de pescado, el muelle está desierto y sin ventas, la gente no ha salido a pescar y a la larga no podremos solventar nuestros gastos. Hago un llamado al Gobierno a prestar atención a nuestra realidad como trabajadores independientes, que hoy día nos sentimos ‘abandonados’, al menos, ponga en práctica las medidas anunciadas en torno al congelamiento de créditos y postergación de cuotas, que hasta el día de hoy en nuestra región no se ha hecho realidad».

José Alvarado, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Hualaihué (región de Los Lagos) y director de la Conapach: «La comuna de Hualaihué, que tiene una flota de 407 naves en el recursos merluza austral, paralizó sus faenas debido al covid-19. Las exportaciones se paralizaron y este recurso se exporta en un 97% a los mercados españoles. Ahora hay mucha preocupación al respecto, pero a la vez entendemos que primero está la salud. No obstante, el Gobierno tiene que sentarse a conversar con nuestro sector artesanal, por ser quienes son parte de la cadena de abastecimiento que alimenta al pueblo».

Miguel Ávalos, presidente de la Corporación de Pescadores Artesanales de Caldera (región de Atacama) y secretario de la Conapach: «El Gobierno no ha hablado hasta ahora de las políticas públicas que va a adoptar frente a aquellas actividades que se desarrollan de forma independiente, ni para la ciudadanía ni para el sector pesquero artesanal. Por otra parte, ni la banca privada ni BancoEstado han aplicado las medidas respecto a los créditos de consumo vigentes, que ya fueron anunciados para sector pesquero por el ministro de Economía.

El llamado a la autoridad es definir qué va a pasar con el tema alimentación, especialmente en el sector pesquero artesanal, donde llevamos más de 30 años aplicando sistemas de trazabilidad que den confianza a la población para el consumo humano y hoy, de eso, nada se ha hablado, ni cómo se garantizará el abastecimiento y la aplicación de nuevas medidas, más exigentes, para tranquilizar a la población y no haya una crisis más grande que las que ya estamos viviendo».

Zoila Bustamante, tesorera del Sindicato El Futuro de Estaquilla (región de Los Lagos) y vicepresidenta de la Conapach: «Hoy como pueblo en general y sector pesquero artesanal, estamos viviendo una crisis que es mayor al coronavirus, una crisis general que va de la mano de la cesantía. Ya estamos visualizando una psicosis, la gente no está bajando a las caletas a comprar, eso significa que más allá de la pandemia, también vamos a tener una crisis social.

Hago un llamado a la autoridad que se acuerden del sector pesquero artesanal en las medidas que haya que tomar. Tenemos una Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y un Ministerio de Economía que no nos está mirando y que solo se ha volcado hacia una parte del sistema económico, siendo que nosotros somos parte también y cuando ha habido catástrofes, como terremotos, inundaciones, entre otros, lo mismo que estamos pasando ahora, ha sido la pesca artesanal la que alimentado el pueblo y eso va a seguir siendo, siempre y cuando no nos corten las manos, porque hasta ahora se está autorizando a supermercados, farmacias pero nos preguntamos qué va a pasar con la alimentación que entregamos nosotros, los pescadores artesanales, las ferias libres, los mercados.

El Ministerio tiene que hacerse cargo de ver cómo nos regulamos para poder ayudar en alimentar a la población. Si bien es cierto se anunció 90 días de zona catástrofe, tenemos que ver cómo vamos a seguir trabajando y produciendo para que no haya hambre. Hoy nadie está viendo esto y para allá tenemos que ir, de una manera cuerda que no haga daño a nadie. A la gente que produce alimento no nos pueden dejar de lado, todo lo demás se irá viendo después, pero hoy lo más importante es asegurar la alimentación de todas y todos los chilenos».

Óscar Espinoza del Sindicato de Pescadores Artesanales de Caleta Río Seco (región de Tarapacá) y presidente de la Conapach: «Es preocupante la situación que ha generado el covid-19 a nivel mundial, pero lo que más nos preocupa es tener que hacer cuarentena, por ser una acción necesaria para no ser potenciales contribuyentes en la propagación del virus, pero que a los pescadores artesanales a nivel nacional nos afecta por ser trabajadores independientes, que necesitamos de la labor diaria para poder producir y generar recursos económicos para nuestras familias. Es fácil decir ‘quédense en casa’, pero ¿quién nos ayuda a generar el sustento de cada día si somos trabajadores sin contrato?

El llamado es al Gobierno y a la Subpesca para buscar una solución que sea directamente en apoyo a los pescadores, como por ejemplo los convenios regionales GORE-FAP o ahora GORE-Indespa. Con estos convenios, ya firmados, fácilmente el Gobierno puede hacer gestión para ir en apoyo a los pescadores. No necesariamente a través de proyectos, que no servirán de mucho si no podemos desarrollar acciones que nos ayuden a progresar, como es dar valor agregado a nuestros productos o a la comercialización a otros lugares, inclusive fuera del país, si ahora y no sabemos hasta cuando, la economía estará en colapso.

Necesitamos apoyo directo a las organizaciones y a los pescadores. Sabemos que la situación para todos es difícil, pero es necesario que el Gobierno se ponga en el lugar de los pescadores artesanales de Chile».