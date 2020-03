Cambiar fechas para mantener el rumbo – Víctor Maldonado – Opiniones

 Entrar en una crisis es algo que se conoce de inmediato: las conversaciones pasan de decidir qué se emprende a notificar qué se suspende. Es el período por el que hemos empezado a transitar. Se interrumpe la rutina cotidiana y eso nos altera de lleno. Sin embargo, la actividad política no se toma vacaciones, sino que se traslada de escenario.

 Ahora lo que importa es evaluar la actuación de los actores relevantes según su reacción inicial. Esto tiene su importancia porque, ante una situación intempestiva y de emergencia, cada uno suele presentarse tal cual es.

 Antes que nada, hay que adoptar el punto de partida de que lo que ordena todo es lo que suceda con las personas, antes que del calendario de fechas políticas y electorales que todos manejamos. Inevitablemente esto pone una nota de incógnita a las fechas que ya concordadas.

 Las pandemias tienen un ciclo, que lleva a un nivel más alto con fecha conocida cuando se conoce con anticipación el comportamiento de un virus. Pero hay casos en que se debe esperar su evolución efectiva cuando se enfrenta una situación inédita. Y nos encontramos en este segundo caso.

 Por eso es que hemos llegado al extraño caso en que, para mantener el rumbo, se hace necesario cambiar las fechas de los eventos electorales. Porque la inflexibilidad en mantener el calendario es el peor enemigo de la obtención del éxito en el cambio institucional.

 Lo esencial de lo que el país buscando en medio de itinerario político es un cambio de constitucional respaldado por un alto número de ciudadanos que asisten a las urnas. Tiene que existir un apoyo ampliamente mayoritario para que se defina el camino que seguirá el país por un tiempo muy prolongado.

 Que se produzca ese efecto es lo que hay que asegurar. Al parecer, la fecha original del plebiscito ha quedado justo en el período más álgido de la evolución de la pandemia. Por lo mismo, tenemos que mover aquello que está en nuestras manos adaptar. Nada se pierde cuando se viabiliza la mejor opción disponible.

 Como se trata de un ajuste forzado del acuerdo original, el procedimiento para adaptarse a las circunstancias es básicamente el mismo que ya se ha empleado. De momento no se ha visto ninguna diferencia de opinión al respecto entre los firmantes originales.

 Tal vez hasta se puede mejorar todavía más la convocatoria, incorporando la participación de un mayor número de organizaciones. El Colegio Médico, la Asociación Chilena de Municipalidades, se encuentran entre los más obvios. Unos porque aportan conocimiento experto y otros porque resultan directamente afectados en las alteraciones de cronograma que se necesitan.

 El sentido común y una priorización de objetivos ha de predominar, tal como está pasando. No se trata de poner la salud y el bienestar de las personas al servicio de un calendario político, sino de poner el calendario acordado al servicio de la preservación de las salud de las personas. Es una orientación básica de una ética humanista que felizmente todos comparten.

Víctor Maldonado R.

Ajustar el calendario

Tras cita en el Colegio Médico, los partidos políticos de todo el espectro manifestaron su voluntad de postergar el referéndum y recalendarizar todos los procesos electorales de este año.

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 “Queremos expresar nuestro apoyo a las recomendaciones concretas que ha hecho el Colegio Médico y a seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria. Como nunca este es un momento en que es necesaria la unidad”.

 “Estamos abiertos a reconsiderar el acuerdo constitucional, incluyendo la fecha del plebiscito, programada hasta ahora para el 26 de abril. Eso significa que debemos acordar una fecha concreta, una fecha específica de la eventual postergación y de todo aquello que implica el acuerdo constitucional, incluyendo por ejemplo la franja televisiva y un conjunto de otras materias, como las propias elecciones municipales”.

 “Estamos absolutamente abiertos a que esto se pueda extender, porque lo que importa es el bienestar de la población, ya que en la fecha acordada (26 de abril) pudiera estar alcanzando este virus una situación de peak, así que estamos abiertos a buscar a la brevedad posible un acuerdo en este sentido”.

 Álvaro Elizalde, presidente PS

 “Estamos enfrentando un problema grave y vemos cómo otros países que no actuaron con celeridad están pagando costos. Así como Chile en el pasado pudo enfrentar epidemias, debe estar a la altura de este desafío y debe primar en cualquier decisión la salud de los chilenos”.

 “El plebiscito tiene que hacerse si o si, la fecha tendrá que evaluarse en base a consideraciones de carácter técnico”, “el tiempo es muy acotado y tiene que hacerse de manera tal que no surja susceptibilidad, que quede claro que la decisión se está tomando en consideración a la salud de las personas”.

 Fuad Chahin, presidente DC

 “Cuando decimos que la salud y la vida de las personas es la primera prioridad, indiscutiblemente que eso requiere revisar la fecha no solo del plebiscito, sino de todo el calendario electoral de este año”.

 “Este no es el momento para la división. Hacemos nuestras las propuestas del colegio, necesitamos medidas urgentes y drásticas (…) No hablamos de medidas particulares, pero eso requiere revisar el calendario electoral de este año”.

 Carlos Maldonado, presidente PR

 Ante la pandemia es preciso “tener una sola voz y credibilidad total de la autoridad. Creemos que el colegio tiene la credibilidad para ser la voz que la ciudadanía necesita, para eso se necesita un consejo nacional que dé respuesta integral transversal. El Gobierno debe nombrar hoy a este consejo y las fuerzas políticas tenemos que estar disponibles”.

 “Sobre los calendarios políticos y electorales estamos dispuestos a discutir y ajustar”.

 Catalina Pérez, presidenta RD

 “No es el momento de mezquindades ni de cálculos políticos, sino más bien de poner por delante la salud de las personas”.

