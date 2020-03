Colegio Médico pide a presidentes de partidos políticos extremar medidas para afrontar COVID-19

La Dra. Izkia Siches encabezó el encuentro en el que participaron representantes y máximos dirigentes de colectividades de todo el espectro político.

Una presentación del doctor Mauricio Canals, profesional del Programa de Salud Ambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con modelaciones de la pandemia de COVID-19 que vive el mundo y que esta mañana pasó a grado 4 en nuestro país, realizó el Colegio Médico de Chile a los presidentes y representantes de partidos políticos de todo el espectro. En la presentación, también participó la doctora Jeannette Dabanch, ex presidenta de la Sociedad Chilena de Infectología y académica de la Universidad de Chile y la presidenta de la orden, dra. Izkia Siches.

En el encuentro se enfatizó la necesidad de extremar medidas, crear un consejo asesor transversal -medida presentada directamente al presidente Piñera esta mañana- y contar con el apoyo de los partidos de forma unitaria.

«Tenemos dos opciones como país: ser de esas personas que no creen y mantener conductas bastante malas como lo que ocurrió en Europa y tener una cantidad de muertos que podríamos evitar o asumir las medidas de control, asumir una medida de lo que es ser responsable de lo que es vivir en sociedad, cuidar a nuestros adultos mayores a nuestros enfermos crónicos, invito a mirar la evidencia. Siempre vamos a tener escépticos, pero si la gran mayoría actúa de forma responsable no tengo duda de que vamos a poder reducir las muertes que va a producir el Covid19″, afirmó la doctora Siches. Entre las principales enseñanzas a las que llegó el estudio es que es que los casos nuevos, en un escenario favorable, podrían llegar a los 141 en su tercera semana y 248 en total. En la otra vereda, en un mal escenario, los casos podrían llegar a los 560, siendo cerca de 500 los nuevos pacientes», comentó la doctora Siches.

Al encuentro llegaron las máximas autoridades de los partidos Comunista, Republicano, Radical, Por la Democracia, Socialista, Humanista, Evópoli, Convergencia Social, Revolución Democrática, Unión Demócrata Independiente, Comunes, Democracia Cristiana, Federación Regionalista Verde, Renovación Nacional e Izquierda Anticapitalista.

El planteamiento entregó un análisis detallado de la forma en que ha avanzado el Corona Virus, los países comprometidos, la letalidad y una comparación entre países como Japón, España, Singapur, Italia y la República de Corea, sobre los diferentes parámetros y las medidas que se han tomado en dichas naciones.

La Dra. Siches aseguró que «el consejo transversal es para tener un solo mensajes y una sola voz, hay distintas propuestas de tratamiento, no sólo uno pensado para COVID-19. El mundo está aprendiendo todos los días de este virus. Le hemos pedido a los partidos que esto no sea parte de la agenda política sectorial, ni para las campañas, ni para las acciones que cada uno enfrenta porque esto requiere unidad».

«No estamos en el mismo escenario que el resto de los países, nosotros enfrentamos un estallido social. justamente por eso hemos conminado a los presidentes de todos los partidos porque si todos enviamos mensajes distintos va a ser muy difícil que la ciudadanía no organice protestas sociales, eso sería un clúster, un conglomerado que difunde más el virus, que harán que las curvas sean peores que las que han tenido los países europeos. Espero que los partidos se reúnan con el gobierno, con el Servel, prime la unidad. Pero junto con tomar medidas tomen acciones políticas que le den confianza a la ciudadanía, que no se piense que nos están viendo la cara de posponer algo que no se debía posponer, sino que si se van a tomar acciones como esa se tomen acciones políticas acordes», comentó la profesional del Hospital San Juan de Dios.

Finalmente indicó «le hemos pedido al presidente ser enfático en estas medidas, a todos los países de Europa le ha pasado que han pensado que las medidas han llegado tarde. Tenemos una ventana de oportunidad muy relevante, esperamos que se abra a un consejo transversal. Esto requiere no seguir funcionando como lo hacemos, requiere cambiar el switch de como funciona Chile».

La dra. Siches solicitó también una fijación de precios para medicamentos e implementos sanitarios. Cada uno de los presidentes y autoridades de los partidos se manifestó de acuerdo con el llamado a la unidad luego de la exposición sanitaria de Colmed.

Para escuchar las declaraciones de todos los dirigentes de partidos políticos, descarga el siguiente enlace o reproducirlo aquí.

También, puedes descargar la presentación de Mauricio Canals L. (M.D., PhD) del Programa de Salud Ambiental,ESP, Facultad de Medicina, Universidad de Chile y del Departamento de Medicina,Facultad de Medicina, Universidad de Chile, sobre el modelamiento de la pandemia.