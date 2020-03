Colegio Médico se reúne con organizaciones sociales para plantear necesidad de cuarentena nacional por COVID19

Las máximas autoridades de la Orden, la dra. Izkia Siches y el dr. Patricio Meza, convocaron a colegios profesionales, dirigentes estudiantiles y diversos movimientos que se manifestaron a favor de tomar medidas extremas para frenar el contagio.

La doctora Izkia Siches y el doctor Patricio Meza, presidenta y vicepresidente del Colegio Médico de Chile respectivamente, se reunieron con una decena de organizaciones sociales del país para plantearles la necesidad de avanzar hacia el cierre de ciudades y una eventual cuarentena nacional en el marco de las movilizaciones sociales que comenzaron el 18 de octubre pasado.

Agrupaciones de trabajadores, colegios profesionales, estudiantes, movimientos diversos, fueron parte del encuentro que se extendió por dos horas y en los que Colmed entregó información concreta y proyecciones sobre la pandemia que ya se encuentra en fase 4 y con 201 casos.

“Hemos presentado los antecedentes que tenemos como Colmed para transmitir la relevancia de tomar medida en torno al diagnóstico, a informar a la ciudadanía y en poder avanzar en un cierre progresivo de las ciudades, especialmente conociendo la realidad de los países europeos”, comentó la dra. Siches.

La profesional del Hospital San Juan de Dios, indicó que “creemos que las organizaciones sociales son muy importantes para transmitir información relevante para que la ciudadanía tome las recomendaciones más relevantes que han sido presentadas, como también motivar y promover que el gobierno avance a medidas mucho más restrictivas para contener la diseminación viral que hemos visto en estos días”.

Colegio de Profesores, Mario Pavez, “desde hace semanas estamos muy preocupados de la pandemia. Estamos conscientes de que esto es algo serio, que es real. Existe desconfianza de parte de las personas al gobierno, pero la voz del Colegio Médico ha sido decisiva para que la población tome conciencia. Esta es una emergencia país grave, seria que requiere del compromiso de todos. La voz de gremios, sindicatos, tiene un papel muy importante. La prioridad del país es enfrentar la pandemia”.

Valentina Olivares de la Asamblea Feminista Plurinacional, “nos hemos puesto a disposición del Colegio Médico para trabajar coordinadamente en una crisis sanitaria que pone a prueba valores y prácticas que el movimiento social ha puesto en el centro. Salimos a la calle poniendo en el centro las vidas por sobre el negocio y a las personas por sobre las cosas. Esos valores hoy son necesarios en cuidarnos, en quedarnos en la casa, en hacer cuarentena y hacer caso a todas las recomendaciones para que la pandemia no avance”.

Mario Mandiola, Secretario Nacional de FENPRUSS, comentó que “nuestra gente en los hospitales, las personas que recibirán a los pacientes, hemos advertido por muchos años por el debilitamiento de la red pública. Las medidas solo se han tomado en el papel, pero no se han llevado a la práctica porque no hay insumos y no hay áreas segregadas. El gobierno ha ido rezagado con respecto a los municipios y organizaciones sociales”.

La Vocera Nacional de la CONFECH, Catalina Magaño, precisó que “dado a lo que esta aconteciendo hacemos un llamado a no salir, a no ir a los supermercados a abastecerse sin necesidad y que el tiempo se ocupe para educar a sus pares. El problema es serio, pero llamamos a que se eduquen lo más posible en este tiempo”.

También asistieron Manuel Lobos de Marca tu Voto y representantes de CONES y otras agrupaciones estudiantiles.