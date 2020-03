Concejales de Punta Arenas piden el cierre de la ciudad como medida preventiva urgente ante epidemia de coronavirus

Señor

José Fernández D.

Intendente Región de Magallanes y Antártica Chilena

Estimado Intendente Fernández, junto con saludar los Concejales y Concejalas de la comuna de Punta Arenas, nos dirigimos a usted, para EXIGIR, nuevamente, medidas más drásticas para la protección de nuestra comuna y región.

El colegio médico a nivel nacional, y en nuestra ciudad, representado por el Doctor Gonzalo Sáez, han sido enfáticos en señalar que el CIERRE TOTAL de nuestra Región, es INDISPENSABLE, para poder controlar esta pandemia.

Tenemos los bancos de la ciudad, con mucha afluencia de personas, principalmente de adultos mayores, y no existe un control al respecto.

Ya hay un caso confirmado en Puerto Williams, por lo que creemos que esta situación es realmente grave.

Señor Intendente, Usted como autoridad regional debe defender los intereses de nuestros vecinos y vecinas, y esperamos que así sea.

Le solicitamos que exija a nivel central, que en Magallanes contemos con la detección temprana de esta pandemia, es decir el examen se debe hacer en nuestra región, no podemos seguir esperando que todo se resuelva a nivel central.

Si bien es cierto, existe un control sanitario en el aeropuerto, NO hay información certera de cómo acceder a los pasaportes sanitarios, generando incertidumbre en muchos magallánicos que deben regresar a la región.

Intendente Fernández, le pedimos, una vez mas, que cierre nuestra región, nosotros podemos ser un ejemplo a nivel nacional del control de esta pandemia, no permita que esto continúe, porque luego puede ser tarde.”

Firman la carta los Concejales de la comuna de Punta Arenas, José Aguilante, Daniela Panicucci, Germán Flores, Verónica Aguilar, Arturo Díaz y Mauricio Bahamondes.