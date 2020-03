Consejero Regional Juan Vukusich solicitó la renuncia del Presidente del CORE Alejandro Kusanovic, por mensaje en redes sociales incitando al uso de armas de fuego para controlar desórdenes públicos

En la sesión ordinaria del Consejo Regional realizada esta tarde de lunes 16 de marzo, el Consejero Regional por la provincia de Magallanes Juan Vukusich solicitó formalmente la renuncia del Presidente del CORE Alejandro Kusanovic.

La causa de dicha solicitud de renuncia se origina en una publicación aparecida en redes sociales donde el consejero, empresario y Presidente del CORE plantea el uso de armas de fuego para eliminar manifestantes o para “vacunar el desorden”.

Vukusich planteó en la sesión del CORE que “A mi me parece que una frase asi puede ser visto como una broma de mal gusto, puede ser visto como un chiste, en realidad es algo a mi juicio grave. Si bien es cierto que el gobierno no ha sido capaz de mantener el orden público por diferentes razones, no es posible que alguien incite a que se tomen las armas o se tome justicia por nuestras propias manos o decir que tenemos que armarnos entre nosotros para lograr el orden público. A mi me parece que eso es peligroso: llamar a usar armas para reestablecer el orden público me parece extremadamente grave, creo que debemos ser muy cautelosos con lo que opinamos.”

El consejero Alejandro Kusanovic justificó su mensaje y dijo que “hay que autodefenderse porque el Estado de Chile no ha sido capaz de garantizar el orden público, hay que estar preparados para defenderse, porque nunca se sabe lo que va a pasar. Yo he denunciado que las instituciones del Estado dejaron de funcionar hace 7 años.”