Diestra o siniestra en la Casa de los Derechos Humanos – Emilio Boccazzi Campos – Opiniones

Hace pocas horas la destrucción se ha vuelto a apoderar de Punta Arenas, al aparecer a primeras horas del día viernes, siniestrada con un incendio, la Casa de los Derechos Humanos de Avenida Colón. La Casa de Triste Pasado, apodada con dolor como “Palacio de la Risa” fue salvada de la enajenación o venta por parte del Ministerio de Bienes Nacionales a comienzos del año 2013, por parte de Organizaciones de Derechos Humanos y la ex Administración Municipal que me toco orgullosamente liderar en nuestra ciudad.

El intento de enajenación ocurrió en el Gobierno de Piñera I, y fue la profunda convicción de quienes señalé, que viajaron raudamente a Santiago y Valparaíso, lo que provocó que dicho Gobierno reculara en esa temeraria e imprudente decisión de enajenar en remate dicha casa.

Dentro de los fundamentos para salvarla de las garras especulativas y comerciales, estaba la triste y dolorosa historia de haberse constituido en un Centro de Tortura de decenas de magallánicos durante los primeros años de la Dictadura de Augusto Pinochet.

Era preciso preservar la triste memoria, y con esto buscar que nuestra sociedad asumiera el “nunca más”.

Conservar dicho inmueble, pretendía que se rescatará para que fuera un “testimonio”, a manera de un Museo de los Derechos Humanos, donde no solo se recordaría los luctuosos hechos cometidos por la Dictadura, sino que se podría exponer, los atropellos y el genocidio que se había cometido con los pueblos originarios, en especial con los Selknam y Tehuelches hace alrededor de 120 años. También se buscaba que dicho Museo tuviera dentro de su itinerario, los desgraciados hechos del Incendio provocado a la Federación Obrera de Magallanes durante el año 1919.

En síntesis, un lugar que pretendía reunir y mostrar, los atropellos a la Vida y los Derechos Humanos en distintas épocas de nuestra reciente historia como Región , de manera de que las nuevas y futuras generaciones , aprendieran , decidieran y asumieran que esto era algo que no nos enorgullecía , pero que era necesario mostrar para que evolucionáramos como especie y sociedad y por todos los medios , evitáramos estos tipos de barbaries , que se presentan en los últimos 150 años en la Patagonia.

A dicho inmueble, se debe agregar, que lo habían afectado fuertemente, los aluviones del año 1991 y 2012 al estar ubicado a unos pocos metros del Río de las Minas. Por ello, se acometió una Consultoría de Arquitectura e Ingeniería, además de la Tramitación ante el Consejo de Monumentos Nacionales del expediente técnico que desarrollaba el Equipo del Arquitecto Miguel Lawner ( hoy Premio Nacional de Arquitectura y ex preso Político en la Dictadura de Pinochet en la Isla Dawson).

En el desarrollo del proyecto y con casi una decena de reuniones de socialización por parte de Lawner y nuestra administración municipal como ejecutor del proyecto de Diseño (no se tenía en la ciudad ni siquiera planos de planta de este edificio de casi 1000 m2) se comenzó a imponer una profunda diferencia entre las diversas Organizaciones de Derechos Humanos, si se debía considerar un Museo o, debía ser solo un sitio de memoria, no efectuando prácticamente ninguna intervención. Dos posiciones conceptuales respetables por el profundo dolor que aún provoca a los mismos apremiados que aún quedan en la ciudad, y a los hijos y nietos de estas víctimas. Lamentablemente , estas diferencias , dieron posibilidad de que la presente administración municipal y el actual Gobierno , metan en el “refrigerador” dicho proyecto que tenía recursos planificados de asignarse dentro del Plan de Zonas Extremas que lanzo la Ex Presidenta Bachelet el año 2014.

Tanta diferencia de enfoque de los más afectados e incumbentes, junto con la desidia de este Gobierno, más la perversión de quienes provocaron este incendio, ha hecho que nuevamente tengamos en riesgo, el perder este Inmueble de profundo valor de memoria histórica. Se conjuga lo que siempre hemos escuchado como una máxima: “ Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro”.

Estamos llenos de casos y cosas, que pareciera no nos permiten aprender. Nuestro País se sume en la diferencia irreconciliable, en el odio y la venganza. La conspiración y el terror, no harán que este País progrese. Los dos bandos que actúan asolando la ciudad y el país, se “echan la culpa”, creyendo que esta es una pelea de niños, siendo que se está jugando, el presente y futuro de Chile.

El país no tiene futuro pleno, sino se genera mayor generosidad (valga la redundancia), más empatía, menos odio y no se deja de jugar con la gente, intimidándola y buscando borrar parte de la Memoria reciente de éste País. Tristeza y desazón, es lo que me produce, el constatar que no hemos aprendido nada, y que de no frenar esta barbarie, tendremos de seguro el quiebre de nuestro sistema democrático, como ha ocurrido en Chile cada 40 o 50 años. Que burros y egoístas, con el respeto a los animales.

Emilio Boccazzi Campos

Arquitecto

Consejero Regional de Magallanes y Antártica Chilena.

Ex Alcalde de Punta Arenas.

boccazziarquitecto@gmail.com