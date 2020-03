Diputada Sandra Amar señaló que es un gran avance la aprobación del proyecto de resolución sobre subsidio de aislación térmica para viviendas de adultos mayores

Con 148 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución, presentado en agosto del año pasado, por la diputada Sandra Amar, en relación al subsidio de aislación térmica para viviendas de adultos mayores, especialmente para la región de Magallanes y creación de una política pública que permita incluir en dicho beneficio aquellas viviendas cuyas ampliaciones no se encuentren regularizadas.

Respecto a las motivaciones de esta iniciativa, la diputada aseguró “el proyecto que yo presente y se aprobó tiene como fundamento brindar apoyo incondicional a nuestros adultos mayores, esos a los cuales les debemos nuestro presente y a los cuales nuestra sociedad y nuestro sistema tiende a olvidar, abandonan y a dejar en total indefensión. Además, debemos considerar que en promedio la temperatura que se registra en nuestra región, no supera la máxima de 14 grados en verano y 4 grados en invierno, y para que hablar de las mínimas, que fluctúan en un rango de 7 grados en verano y 0 grados en invierno.”.

Agregó que “es un gran avance para los adultos mayores, la aprobación de este proyecto, ya que la finalidad es que se cree un subsidio de aislación térmica para las viviendas de los adultos mayores en todo el país, y en particular, para la región de Magallanes, donde la realidad lo amerita. Además la creación de una política pública en la cual se incluyan en este beneficio a las viviendas cuyas ampliaciones no se encuentren regularizadas, esto con el fin de evitar la discriminación por este concepto para quienes decidan optar a este beneficio, pues el espíritu del mismo no es enriquecer a nadie, sino solo brindar dignidad y un buen pasar a cada adulto mayor que lo necesite”.

