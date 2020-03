Dos son los precandidatos a Alcalde en el PDC en la comuna de Punta Arenas: convocan a consulta ciudadana este domingo 15 de marzo

Este domingo 15 de marzo se efectúa en el comunal Punta Arenas del Partido Demócrata Cristiano, una consulta ciudadana para elegir al candidato a Alcalde de dicho partido.

En la papeleta de la consulta aparecen dos precandidatos: Christian García, ex Seremi de Hacienda del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y Juan Morano Cornejo, ex Alcalde de Punta Arenas y ex Diputado por Magallanes. En el Partido Demócrata Cristiano de la comuna de Punta Arenas aparecen inscritos 420 militantes.

En esta consulta solo participarán los militantes inscritos del Partido Demócrata Cristiano y personas independientes sin militancia en partidos políticos que deseen concurrir a votar.