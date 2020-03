Entregan de kit de herramientas a ex trabajadores de Mina Invierno que se capacitaron en instalaciones eléctricas

En el marco de los cursos de capacitación comprometidos por el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, a través de Sence, 19 ex trabajadores de Mina Invierno recibieron las herramientas que les abrirá las puertas a nuevas oportunidades laborales.

En una emotiva ceremonia realizada en dependencias del Liceo Politécnico de Punta Arenas, 19 ex trabajadores de Mina Invierno recibieron de manos de la autoridad laboral de la zona sus respectivos kits de herramientas que simbolizan el término de casi tres meses de capacitación en el curso de Instalaciones Eléctricas ejecutado a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) Magallanes.

Tal como lo indicaron los felices alumnos, fueron más de 260 horas de formación teórica y práctica que hoy les abre las puertas a nuevas oportunidades laborales, tras lo comprometido por el propio subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, luego de los despidos concretados por la minera durante el año 2019.

En palabras de la Seremi del Trabajo, Victoria Cortés Schiattino, quien fue parte de esta simbólica entrega de herramientas, “estamos muy contentos de haber acompañado a los alumnos que concluyen este curso de Instalaciones Eléctricas y compartir con ellos la felicidad que significa recibir su kit de herramientas. Son cerca de 250 mil pesos en herramientas que les van a permitir desempeñarse en este nuevo oficio que ellos han aprendido”.

El nivel del curso y de la relatoría fue destacada por los alumnos, muchos de los cuales ya contaban con conocimientos previos en el área, sin embargo, requerían la necesaria certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para poder desempeñarse de mejor manera en este rubro.

Es el caso de don José Navarro Ruiz, quien, tras desempeñarse en esta área al interior de la minera, requería la certificación para poder continuar en el mismo ámbito laboral. “La experiencia de este curso es bastante gratificante, porque muchos de nosotros ya llevábamos tiempo trabajando en el área eléctrica, pero nos faltaba la certificación, así que estamos muy contentos por eso. El curso fue muy bueno y eso nos abre nuevas puertas en el aspecto laboral, incluso para pensar en independizarnos en un futuro, ojalá, no muy lejano, así que muy agradecido con Mina Invierno y a los sindicatos por la gestión que ellos realizaron junto con Sence”.

Una historia similar es la de don Héctor Muñoz Gallardo, quien egresó del Liceo Industrial con manejo en electricidad y trabajó en la minera en la misma materia, logrando más de 30 años de experiencia en el área. “Llevo muchos años trabajando como eléctrico, pero para obtener la certificación a veces no están los recursos. Muchas veces perseguí este curso, pero nunca lo pude hacer y esta vez lo pude realizar. Para mí es un gran logro, me da un plus para poder desempeñarme y que mis clientes tengan confianza en mí (…) ahora, con la normativa uno aplica mejor los conocimientos y las expectativas de trabajo son mucho mejor”.

La actividad estuvo acompañada por la directora (s) de Sence Magallanes, Maribel Márquez; el encargado de la Otec ejecutora Alto Sur Capacitación, Luis Troncoso; y familias de los alumnos egresados.

La ceremonia de entrega de herramientas a este grupo de trabajadores se enmarca en el llamado “Plan especial para Mina Invierno” con el objetivo de capacitar a 150 ex trabajadores de la minera que se formarán en diferentes oficios que les permitirá complementar su experiencia y reconvertirse laboralmente.