Marco Bartícevic presenta libro sobre la región de Magallanes en la prensa estadounidense entre los años 1836 y 1870

Notas de Prensa, El Estrecho de Magallanes y regiones adyacentes en la prensa estadounidense: 1836-1870 – Press Records, The Strait of Magellan and adjacent regions in the American press: 1836-1870. Es el titulo del libro que presenta Marco Antonio Bartícevic Sapunar, un investigador de historia de la región de Magallanes, que ha trabajado durante largos años en Africa y se encuentra nuevamente radicado en su tierra natal.



Se trata de una compilación de 138 noticias incluidas en periódicos estadounidenses entre 1836 y 1870 relacionadas con el Estrecho de Magallanes, el Cabo de Hornos, Tierra del Fuego, la Patagonia y las islas Malvinas, las que fueron obtenidas tras una revisión exhaustiva en el sitio de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América (chroniclingamerica.loc.gov) y luego traducidas al español.

Cabe mencionar que la región en estudio fue muy importante para Estados Unidos, ya que a finales de la década de 1840 se descubrió oro en California y comenzó la migración hacia la costa oeste del país, lo que aumentó los viajes a través del Cabo de Hornos o del Estrecho de Magallanes, inicialmente en veleros y luego en barcos a vapor.



Los principales temas de interés periodístico en aquellos años eran: los naufragios y el desamparo de tripulantes y pasajeros; los encuentros con habitantes nativos (etnias patagónico-fueguinas) y la desconfianza que esto provocaba, y el destino de las misiones religiosas inglesas en Tierra del Fuego.

El libro será presentado este miércoles 18 de marzo en el Club Croata de Punta Arenas.