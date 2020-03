Municipalidad de Porvenir refuerza su plan social de emergencia

Las nuevas medidas comenzaron a regir desde el miércoles 25 de marzo y están enfocadas en distintas áreas para apoyar a la comunidad.

Porvenir, 27 de marzo de 2020.- Como una forma de evitar al máximo los contagios de covid-19 en la ciudad, la alcaldesa Marisol Andrade Cárdenas, a través del municipio, ha priorizado privilegiar el trabajo hacia los grupos vulnerables, adultos mayores y personas postradas.

El acento en estos trabajos no limita la labor habitual del municipio, tales como atención de emergencias, entrega de agua potable en los sectores periurbanos y servicios básicos, sin dejar de velar por la seguridad y el aseo de la ciudad.

“Esta situación de emergencia ha planteado un cambio en la modalidad de trabajo que debemos tener en los distintos servicios públicos, y obviamente la Municipalidad de Porvenir, tiene que adaptarse a esta contingencia. Aquí nos estamos preparando para establecer una cultura en nuestra comunidad y en nuestra población, porque los meses que vienen seguramente va a ser absolutamente necesario tener internalizado este modelo de cómo nos relacionamos” dijo la máxima autoridad comunal.

Dentro de las medidas que ha tomado la Municipalidad de Porvenir, es apoyar de alguna manera el cuidado de nuestra comunidad con esta pandemia, y una de ellas es la alta preocupación por las personas mayores y en este mismo contexto los funcionarios de la Dideco ya han tomado contacto con ellos. Lo que se pretende es focalizar grupos prioritarios y entregar canastas familiares.

La autoridad edilicia, informó que en el día de ayer comenzó está entrega de canastas familiares, “partimos primero con las viviendas tuteladas y por lo tanto se va a seguir entregando de tal manera de cubrir a todos nuestros adultos mayores que tienen riesgo y necesitan el apoyo del municipio, porque en algunos casos están solos, porque no tienen la red y de está forma estaremos presentes y que sepan que su municipio esta con ellos, los está acompañando y que no los dejaran solos”.

La jefa comunal, hizo un llamado a la tranquilidad a los habitantes de la comuna ya que una vez que culmine el proceso con los adultos mayores, “vamos a ver también cómo podemos ayudar y colaborar con personas necesitadas de la comuna”.

La Alcaldesa de Porvenir, realizó un llamado a la conciencia, a la solidaridad, “nosotros no tenemos muchos recurso, los recursos son escasos y tenemos que manejarlo de la mejor manera, porque estamos comenzando las primeras dos semanas de está pandemia y no sabemos cuanto tiempo nos va abocar recuperar la estabilidad normal, por lo tanto hago este llamado que si alguien necesita que sea de verdad, con una mano en el corazón el que lo necesita para no quitar la oportunidad a familias que si requieren de esta ayuda y colaboración”. Indicó.

Para finalizar, la edil señaló que como municipio están con toda la disposición para poder atender a la población. Además, envió un saludo especial a todas las personas que trabajan día a día atendiendo a la población en este estado de emergencia.