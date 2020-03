SEC entrega consejos de seguridad y llama a reportar desde celulares problemas vinculados a electricidad o combustibles

· En el marco de las medidas adoptadas por la propagación del COVID-19 en el país, y el llamado a que estudiantes y grupos de riesgo se mantengan en sus hogares, el organismo fiscalizador entregó medidas para utilizar los energéticos de forma segura.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, en el marco de las medidas adoptadas por la propagación del COVID-19 en el país y el llamado a que la población perteneciente a grupos de riesgo se mantenga en sus hogares, reiteró recomendaciones para el uso seguro de la electricidad y combustibles, para así minimizar situaciones de potencial riesgo que, eventualmente, podrían generar daños a las personas o bienes.

Desde el organismo fiscalizador recordaron la importancia de no sobrecargar las instalaciones eléctricas interiores, para lo cual es recomendable, por ejemplo, desconectar artefactos que no estén siendo usados y apagar luces en espacios sin ocupantes. Si es necesario utilizar alargadores –o “zapatillas”– para conectar equipos de baja potencia a la red, éstos deben contar con Sello SEC.

En el caso del gas licuado, al utilizar un cilindro en estufas, calefones o cocinas, entre otros, elementos como reguladores y flexibles deben estar en buen estado y poseer Sello SEC. Para retirar el sello de seguridad del cilindro de gas, no es recomendable utilizar cuchillos o tijeras, para así evitar dañar la válvula.

Para transportar o almacenar diésel, gasolina o parafina, hay que utilizar bidones certificados, que cuentan con características de seguridad como un diseño que evita salpicaduras y una tapa que garantiza un cierre seguro. Para la parafina, el contenedor debe ser azul, mientras que para la gasolina y el diésel los bidones deben ser de color rojo y amarillo, respectivamente.

Luis Ávila Bravo, Superintendente de la SEC, indicó que “estas recomendaciones buscan que la comunidad utilice la electricidad y combustibles de forma segura al interior de sus hogares. En paralelo, junto con velar porque la ciudadanía cuente con energéticos seguros y de calidad, nuestra misión es facilitar que puedan reportar, oportunamente, cualquier situación que conlleve eventuales riesgos, poniendo para ello a su disposición todos los canales existentes”.

REPORTAR DESDE CELULARES

Desde la SEC indicaron que la comunidad puede reportar desde sus teléfonos celulares ingresando a www.sec.cl cortes de luz, situaciones potencialmente inseguras al usar los energéticos, solicitar el “Sello Verde OK” para sus instalaciones de gas e iniciar el registro de pacientes Electro-dependientes con hospitalización domiciliaria.

Ante cortes de luz o problemas de facturación, se debe seleccionar “Reclamo o Denuncia por Electricidad”. Cuando las emergencias están vinculadas a gas: fuga, cambio de proveedor u otra situación relacionada a combustibles líquidos, pueden ingresar sus reclamos utilizando la opción “Reclamo o Denuncia por Combustible”.

Si una familia cuenta con un paciente Electro-dependiente, pueden inscribirlo en www.sec.cl opción “Solicitud de Registro Paciente Electro-dependiente”, lo que da derecho a un descuento en sus boletas, ser prioridad para las empresas eléctricas ante cortes no programados y no sufrir cortes del servicio por no pago.

Por último, la invitación es a seguir las cuentas de la SEC en Twitter (@SEC_cl) y Facebook, como Superintendencia SEC, donde la ciudadanía podrá acceder a información útil, consejos de seguridad y calidad en el uso de los energéticos.