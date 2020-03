Sede Punta Arenas de INACAP suspende sus clases presenciales

Hemos recibido la siguiente declaración pública.

“Estimada comunidad INACAP,

Junto con saludarles, les escribo para anunciarles las medidas institucionales que hemos decidido adoptar frente a la propagación del Coronavirus COVID-19, con el propósito de velar por la salud y seguridad de nuestra comunidad, conformada por más de 120 mil personas, entre estudiantes, profesores y administrativos.

En vista de ello, les comparto a continuación las determinaciones adoptadas:

A partir del 16 de marzo se suspenden las clases presenciales. Próximamente les anunciaremos a nuestros estudiantes la replanificación a través del uso de educación a distancia o remota (online). A través de cada Sede se irá comunicando la implementación paulatina de las asignaturas a través del uso de estas herramientas.

Se posterga el ingreso a clases para alumnos nuevos que estaba programado para el lunes 23 de marzo. Se les comunicará oportunamente la nueva fecha de ingreso que se defina. Respecto de las actividades de bienvenida, estas se realizarán la semana del 23 de marzo usando herramientas tecnológicas a distancia o remotas, no efectuándose actividades presenciales.

Se suspenden todas las actividades masivas o de alta convocatoria, y todas las actividades de vinculación con el medio y extracurriculares, tales como ceremonias, seminarios, charlas, etc. Se reprogramarán cuando ello sea posible.

Todos los que regresen desde el extranjero, desde cualquier país con casos de coronavirus, deben permanecer en cuarentena por 14 días, desde su llegada a Chile, periodo en el cual no deberán asistir a sus respectivas Sedes o Casa Central. En caso de colaboradores se privilegiará el teletrabajo, salvo casos de licencia médica.

Asimismo, todos quienes que tengan contacto directo con un familiar o persona con diagnóstico o con síntomas de coronavirus, o que hayan viajado junto a un paciente confirmado por COVID-19 en cualquier tipo de medio de transporte, deberán permanecer en cuarentena por 14 días desde el contacto, en las mismas condiciones ya señaladas.

Se mantiene la suspensión de los viajes laborales a nivel nacional y al extranjero. Excepciones podrán analizarse caso a caso, y deberán contar con la autorización de Rectoría.

Para la realización de todo tipo de reuniones deberán privilegiarse los medios virtuales y, en caso de no ser posible, se deberá limitar la asistencia a un máximo de 10 personas.

En caso de reuniones de cualquier tipo con personas externas a la Institución, se deben tomar las precauciones debidas y consultar al momento de planificar la reunión si los asistentes han regresado recientemente de un viaje desde el extranjero o han tenido contacto directo con un familiar o persona con diagnóstico o con síntomas de coronavirus, o ha viajado junto a un paciente confirmado con COVID-19 en cualquier medio de transporte.

Se implementará un plan de teletrabajo que será coordinado y comunicado prontamente por la Vicerrectoría de Personas.

De manera especial, a partir del martes 17 de marzo se establece la modalidad de teletrabajo para todos los colaboradores que tengan alguna condición de mayor riesgo o vulnerabilidad, entre los cuales se deberán considerar: mayores de 65 años, personas que tengan alguna enfermedad crónica o cardiaca que los predisponga a un mayor riesgo, personas inmunodeprimidas, embarazadas, diabéticos, entre otros casos.

Destaco la importancia de adoptar medidas de higiene, de autocuidado y de seguir estrictamente los protocolos de prevención que nos han recomendado las autoridades de salud. Por nuestra parte, hemos reforzado las labores de limpieza e higiene en nuestras instalaciones, especialmente en lugares de mayor uso y superficies de mayor contacto. Me gustaría transmitirles la importancia de su cumplimiento.

Nuestra responsabilidad, ante estas circunstancias extraordinarias, es extremar las medidas de prevención para la salud y la seguridad de toda nuestra comunidad.

Luis Eduardo Prieto

Rector

15 de marzo de 2020.”