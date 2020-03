Senador Carlos Bianchi pidió resguardar abastecimiento de insumos para trabajadores de la Salud

El senador de Magallanes, Carlos Bianchi, ofició por intermedio de la mesa del Senado al Ministerio de Salud y a la subsecretaría de redes asistenciales para que informe las medidas adoptadas y se dispongan las medidas que resulten necesarias a fin de resguardar el abastecimiento de los insumos de protección personal, para los trabajadores de la Salud.



Bianchi explicó que las características geográficas totalmente diferentes a las del resto del país que tiene nuestra región, se han visto agudizadas con motivo de del estado de catástrofe que se encuentra el país producto de la pandemia del COVID-19.



“Es en este contexto que los representantes de los diversos gremios de funcionarios y trabajadores de la salud de la región me han hecho presente su legitima inquietud ante la falta de insumos médicos de protección personal para cumplir sus funciones, entiéndase protectores faciales, guantes, pecheras etc.” dijo el parlamentario.



En el caso de los funcionarios de salud primaria informan que si bien la semana pasada se les hizo entrega de insumos éstos resultaron escasos ante la alta demanda de atención, lo que ha derivado en que en la actualidad se ha debido seleccionar que personas pueden utilizar las protecciones para atención de usuarios, ya que no alcanza para todos quienes lo requieren. Esto trae como consecuencia el déficit de personal que no presta servicios al no tener equipamiento al quedar expuestos a ser contagiados por COVID-19



En el caso de los funcionarios que se desempeñan en el Hospital Clínico de Punta Arenas, se mantienen alerta ante la inminente escases de los mismos insumos básicos, situación que al día de hoy no ha ocurrido, sin embargo, hay incertidumbre debido a que no existe pronunciamiento formal ni oficial de parte de las autoridades responsables del abastecimiento que les de la tranquilidad y claridad que contarán con los elementos de protección que les permitirá cumplir cabalmente sus funciones.



Por lo anterior, requirió Bianchi, “se solicita se adopten y dispongan las medidas que resulten necesarias para resguardar el abastecimiento de insumos de primera necesidad de protección personal, en particular con los recintos de salud primaria y secundaria de la región de Magallanes.”