ENAP finaliza 2019 con utilidades por US$ 4,8 millones en contraste con las pérdidas de US$ 231 millones del año anterior

-ENAP Magallanes alcanza en 2019 su mejor resultado financiero de los últimos 6 años y cumple con la meta de optimización de costos, registrando ahorros por US$4 millones en la región.

Punta Arenas, 01 de abril de 2020. ENAP finalizó el año 2019 con una utilidad después de impuestos de US$ 4,8 millones, que se compara positivamente con una pérdida de US$ 231 millones que registró en 2018. A la vez, obtuvo un mejor resultado antes de impuesto en US$ 452 millones respecto al mismo ejercicio del año anterior.

Las principales razones que explican el mejor desempeño de ENAP en 2019 fueron:

Mejoras de Productividad en torno al 10%, tanto en la Línea de Exploración y Producción (E&P) como en la Línea de Refinación y Comercialización (R&C), alcanzando récords históricos.

Las medidas de eficiencia, racionalización y austeridad adoptadas por la administración, que contribuyeron a reducir los costos, generando ahorros en 2019 por aproximadamente US$ 90 millones.

La racionalización y priorización de inversiones, con foco en la continuidad operativa, medio ambiente y contribución a resultados, traduciéndose en una reducción de inversiones (CAPEX) de US$ 350 millones.

adoptadas por la administración, que contribuyeron a reducir los costos, generando ahorros en 2019 por aproximadamente US$ 90 millones. La racionalización y priorización de inversiones, con foco en la continuidad operativa, medio ambiente y contribución a resultados, traduciéndose en una reducción de inversiones (CAPEX) de US$ 350 millones.

Todo lo anterior permitió compensar positivamente los menores precios y márgenes del petróleo y gas experimentados el año 2019.

En Magallanes, uno de los hitos más importantes es haber tenido resultados positivos antes de impuestos tras 6 años de pérdidas, cumpliendo, además, la meta de optimización de costos, que permitió generar ahorros por US$4 millones.

Tanto la línea E&P como R&C arrojaron buenos resultados. En la región se invirtieron US$ 139 millones, de los cuales US$ 115 millones fueron para Bloque Arenal, en Tierra del Fuego, proyecto estratégico para dar continuidad al abastecimiento de gas en Magallanes. En total, se perforaron 35 pozos en dicho bloque y uno exploratorio en continente, Bloque Coirón, el cual se mantiene en evaluación.

Toda esta inversión permitió cumplir sin problemas con la demanda de gas, la que en promedio fue de 2 millones 400 mil m3/día, cifra válida tanto para el consumo de la población como venta a Methanex.

En R&C, los principales logros en Magallanes fueron haber tenido una mayor disponibilidad de crudo en refinería Gregorio (300 MM3) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) para Planta Cabo Negro (310 Mton), lo que significó un aumento en 6% anual en el período 2017 al 2019, en ventas de combustibles líquidos por 321 MM3/año.

El gerente general de ENAP, Andrés Roccatagliata, señaló: ““Los esfuerzos de eficiencia, productividad, control de inversiones y endeudamiento, nos permitieron disminuir de manera muy considerable el déficit de la compañía, recursos que hoy son muy necesarios dada la realidad que atraviesa Chile y el mundo”.

Asimismo, explicó que: “El año 2020, será un año muy complejo para la compañía, con enormes desafíos. Estamos trabajando intensamente, velando por la seguridad de todos los que trabajamos directa o indirectamente en ENAP y, en paralelo, manteniendo la continuidad operativa, de modo de minimizar los riesgos de desabastecimiento para el país”.

Desde el punto de vista financiero, Roccatagliata anticipó que no será un buen año, dado las enormes bajas del precio del crudo y del gas, asociados a las fuertes reducciones en los márgenes de los productos refinados, situación que obliga a ENAP a continuar con medidas de austeridad y ser muy selectiva a nivel de inversiones.

Para finalizar, el ejecutivo agradeció a todos sus trabajadores, especialmente a los que diariamente asisten a sus respectivos puestos de trabajo, cumpliendo un rol estratégico para el país.

Producción Récord

La Línea de Exploración y Producción (E&P) produjo 24,6 millones de barriles de petróleo equivalentes (MMboe), cifra superior en un 9,4% a la producción del año 2018. Estas cifras representan el nivel más alto en los últimos 10 años, gracias al mayor aporte de las filiales internacionales de Ecuador y Argentina, como así también, de Magallanes.

Las refinerías de Aconcagua, Bío Bío y Gregorio, en tanto, procesaron 10,8 millones de metros cúbicos de crudo, para producir 12,39 millones de m3 de productos refinados. La tasa de utilización promedio de las refinerías Aconcagua y Bío Bío fue de 83,2% y la disponibilidad de plantas alcanzó al 98%, cifras superiores a las registradas en 2018 (76,9% y 95,1%, respectivamente).