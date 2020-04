Enfrentar el virus como prioridad tiene sus límites – Víctor Maldonado – Opiniones

 En el fondo -y tal como terminó por reconocerlo Sebastián Piñera-, nos estamos preparando para una pandemia que tenga su punto culminante entre fines de abril y principios de mayo, y esa expectativa es lo que está guiando las acciones.

 Se trata de una expectativa que puede demostrarse completamente falsa y, sin embargo, no deja de generar la acción de los actores políticos, sociales y económicos. ¿Por qué estas son las expectativas predominantes? Primero, porque nuestra batería de respuestas previstas está próxima a ser ocupada por completo; segundo, porque el peor escenario está siendo controlado y el exponencial aumento de la crisis no se está verificando en los hechos.

 Si analizamos el debate público que se da entre nosotros, nos daremos cuenta de que hay pocas dudas sobre las medidas a tomar. La mayor parte de la discusión se concentra en establecer la velocidad, la extensión y el acierto con las que son ejecutadas.

 Y el asunto está en que, habiendo llegado a la cuarentena parcial de ciudades, ya solo nos queda decretar la cuarentena total… y hasta allí no más llegamos. Si enfrentamos el virus mediante el aislamiento y de la detección de contagiados, y llegamos a la situación de mayor aislamiento y a una más perfecta ampliación de los métodos de detección, ya estamos en el punto donde podíamos llegar.

 Es la adopción de medidas asumidas lo que nos dice dónde nos encontramos. Sin decirlo mucho, lo que estamos haciendo es confiar en que el virus tenga la amabilidad de empezar a remitir antes de que el sistema empiece a colapsar a consecuencia de lo efectivo que resulten las medidas contra la pandemia, pero de lo perjudicial que resultan para todo lo demás.

 Podemos congratularnos de que la disciplina social, en respaldo a las medidas sanitarias dictadas por las autoridades, está logrando buenos resultados. No ha sido el mundo ideal ante la crisis, ni mucho menos, pero el rebasamiento rápido de nuestro sistema de salud no se ha producido, no obstante había sido una posibilidad muy esperable al inicio de este proceso.

 A partir de allí, el debate gira a una pregunta: cuanto tiempo podemos aguantar el máximo de las reacciones impuestas. El tiempo programado es, por cierto, el que podemos resistir en aislamiento. Es otra forma de decirlo.

 La decisión que sigue y que será, por lejos, la principal, es saber cuándo las medidas sanitarias más drásticas empiezan a disminuir, permitiendo otras acciones igualmente vitales pero diferentes.

 Esto es decisivo porque, arriesgamos un rebrote de la pandemia. La epidemia no remite porque si, sino porque hacemos lo correcto para que no se propague.

 Pero en mayo estamos obligados a retomar en parte la normalidad porque no hay manera de mantenerse sanos sin ser productivos, colaborativos y emprendedores. El virus es mortal, la inactividad también lo es.

 Puede que estemos ante una situación completamente inédito en el lapso de nuestras vidas, pero no dejamos de ser personas que proyectan sus acciones en el tiempo. Como siempre, se trata de una apuesta (la certeza no es de este mundo) y esa apuesta ya la hemos hecho.

Víctor Maldonado R.

Permisos de circulación

En tiempo récord, senadores y diputados tramitaron el veto que arregla la recién aprobada ley que prorrogó el pago de los permisos de circulación.

 Iván Flores, presidente Cámara Diputados (DC)

 “Legislamos bien, lo que pasa es que por distintas razones nunca contamos con el patrocinio del Gobierno, hay que decirlo así, esto fue moción parlamentaria y bastante unánime”.

 “Se prorrogó la licencia de conducir y lo segundo es postergar el pago de los permisos de circulación, que el Gobierno nunca quiso aceptar”.

 Senador José Miguel Insulza (PS)

 Aprovecho “de enviarle un mensaje al señor Presidente de la República que una vez más ha tratado de sacarse de su propio problema insultando al Senado o al Congreso”.

 “Yo creo que ese no es el camino, que está profundamente equivocado y con esa actitud altanera es que llegó al 18 de octubre y con esa misma actitud es que difícilmente va a poder unificar a la nación en la grave hora que estamos viviendo”.

 Senador Jaime Quintana (PPD)

 “El Presidente pudo haber patrocinado el proyecto antes. Pero prefirió vetar el último día, para quedar como ganador y alimentar su disputa con el Parlamento”.

Proyecto para protección del empleo

La Comisión Mixta despachó el proyecto que busca proteger el empleo, en medio de la pandemia por coronavirus, por lo que ahora la iniciativa será ratificada por la Cámara de Diputados y el Senado.

 Adriana Muñoz, presidenta del Senado, (PPD)

 Explicando que el Ejecutivo y el Congreso llegaron a un acuerdo para estudiar fórmulas para los trabajadores independientes y que no tienen acceso al seguro de cesantía: “nosotros no tenemos iniciativas para incorporar estas disposiciones de honorario o los trabajadores por cuenta propia o los pequeños emprendedores. Lamentamos que durante todo el transcurso del debate no se haya incluido a este sector. Vamos a seguir insistiendo y si hay la disposición a un nuevo proyecto de ley, tendrá que ser rápidamente formulado, rápidamente ingresado”.

 Senador Juan Pablo Letelier (PS)

 Explicando los compromisos adoptados por el Ejecutivo: “El Gobierno, en el contexto de la evolución de la pandemia, se compromete a la brevedad a estudiar y analizar fórmulas para apoyar los ingresos de los trabajadores y trabajadoras independientes con boletas a honorarios, así como a otros grupos de forma tal de perfeccionar las fórmulas para apoyar los ingresos de otros trabajadores que no tienen acceso al seguro de cesantía”.

 Otro compromiso del Gobierno es solicitar a la Dirección del Trabajo un nuevo dictamen que interprete o precise los alcances del polémico documento que establece que las empresas pueden ver exoneradas sus obligaciones de los contratos laborales en el marco de la emergencia por el Covid-19.