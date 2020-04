Reflexión para padres sobre el COVID19 – Fabiola Catalán Maril – Opiniones

Este tiempo de crisis sanitaria relacionada con el COVID – 19, no ha dejado a nadie indiferente y nos interpela a la reflexión sobre situaciones en las cuales normalmente no nos detenemos a pensar: ¿Cómo se siente mi hijo o hija?, ¿Qué cosas extrañará de su rutina diaria? ¿Cuáles son sus miedos respecto de la situación actual?

Hoy para la infancia no ha sido fácil, han tenido que enfrentarse al corte de su vida diaria, a no tener su rutina escolar, ya no van a cumpleaños, no ven a sus amigos a diario, no conversan con los amigos del furgón escolar, tampoco hay muchas cosas que contar en casa, además de eso deben enfrentarse a una nueva forma de cumplir con sus deberes escolares, aprendiendo a utilizar el Internet con un rol distinto, ya no sólo para jugar, sino para estudiar, completar pruebas y guías online.

Por lo tanto hoy más que nunca, resulta vital que los niños, niñas y niñes se sientan amados, amadas, protegidos y protegidas por sobre todas las cosas, incluso con los miedos y ansiedades que también estamos enfrentando los adultos en este periodo de confinamiento, donde además las noticias nos muestran a cada momento la desigualdad e incertidumbre que nos rodea.

Escuchaba en estos días a la psiquiatra Amanda Céspedes quien decía: “No nos pongamos como primer objetivo salvar el año escolar, sino que cautelar el bienestar psicológico de los niños”, ¿Pero Cómo hago esto?

Es muy importante aceptar que ésta NO es una situación normal, sino una situación que a todos y todas nos afecta, tanto niños como adultos, por lo tanto, el trabajo escolar debe ser tomado por los padres y/o cuidadores como una experiencia en la cual se priorice la entrega de lecciones que da esta experiencia única en la vida, como la bondad, la solidaridad, la paciencia, el pensar en el otro y el amor.

Otro factor importante a considerar es la ansiedad, y cómo debemos manejarla con los niños y niñas, para ellos la forma natural de manejarla es a través del movimiento, del juego y la fantasía. En tal sentido es importante entregar contención cuando haya algún desborde emocional, tal sea el llanto o la angustia. Fundamental es que en estos momentos el adulto deba reconocer, y manejar su propia ansiedad y ser capaz de entregar afecto, abrazos, palabras dulces y sabias para sus hijos o niñes a cargo.

Muchas veces más que preguntar directamente, es recomendable comentarles cómo uno de adulto los ve, de esta manera el niño o niña sentirá que el adulto está interesado, disponible y atento a sus necesidades, es vital poder trasmitir la disponibilidad a conversar, a estar cerca para oír, para abrazar y conversar, responder a sus preguntas e inquietudes. Esta es una forma de afirmar el amor incondicional que de seguro tienen por sus niños y niñas.

Fabiola Catalán Marill

Orientadora Familiar.