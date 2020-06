12 personas son casos nuevos de contagio por Covid19 en Magallanes en las recientes 24 horas

En Magallanes se registran hoy 9 casos con sintomas, 2 asintomáticos y 1 sin notificar. Se mantiene la cifra de 15 fallecidos y 1.452 casos totales de contagio, según informe del MINSAL de este martes 30 de junio de 2020.

Fuente: MINSAL. https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/

REPORTE SEREMI DE SALUD DE MAGALLANES.

La SEREMI de Salud de Magallanes, Mariela Rojas Ramírez, manifestó que como Autoridad Sanitaria junto a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, realizaron una intensa labor de control en los cordones y barreras sanitarias de la región, considerando del sábado 27 al lunes 29 de junio.

Entre el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, Casas Viejas en Puerto Natales y el Cordón Kon-Aiken, se controlaron cerca de 3.900 personas, siendo este último punto donde se produjo el mayor tránsito durante el fin de semana.

Es así como 2.710 personas fueron fiscalizadas en Kon Aiken para verificar su permiso de desplazamiento y los antecedentes que lo acreditan. “Quisiéramos hacer hincapié en una situación vivida este fin de semana donde una persona fue detenida por la Policía de Investigaciones (PDI) y notificada su situación al fiscal de turno, por presentar un permiso de trabajo falso de una función esencial, y acreditar residencia permanente tanto en Punta Arenas y Puerto Natales”.

En este sentido, Mariela Rojas manifestó que “hacemos un llamado a la comunidad a no exponerse a este tipo de situaciones. En primer lugar, evitar trasladarse al interior de la región, si es que no fuese realmente necesario y que este viaje corresponda a situaciones contempladas en la normativa de desplazamiento, y segundo, no falsificar ningún tipo de documento”.

Ante una necesidad especial de traslado se sugiere a los interesados consultar al sitio web de esta SEREMI en una plataforma dispuesta para este fin. El link es https://seremisaludmagallanes.cl/barrera/. Allí podrán orientarlos y contestar sus consultas. Se sugiere ingresar su requerimiento con anticipación, antes del traslado.

Residencias Sanitarias

En otro ámbito, este fin de semana se formalizó el traspaso de la Estrategia de Residencias Sanitarias de los Servicios de Salud a la Seremis de Salud. Este martes hay 119 personas en estas residencias, los cuales corresponden a un 50% de la ocupación total.

La SEREMI recalcó que “las residencias son una real alternativa para los casos confirmados y contactos estrechos, pues les permiten cumplir la cuarentena de 14 días que instruye la Autoridad Sanitaria, quienes no cuentan con el espacio requerido en sus hogares, proporcionando alojamiento y alimentación por este periodo”. De esta forma, quienes hagan uso de estos espacios sin costo para el usuarios y no exponen a su familia y no la colocan en riesgo. Además cuenta con el apoyo de un equipo de salud que estará pendiente de la evolución de su enfermedad.

La titular de Salud en la región, detalló en relación a las investigaciones epidemiológicas en desarrollo, que en relación a la empresa constructora de Puerto Natales que presentó un brote, se puede informar que de los 45 trabajadores de la obra, hay 20 casos positivos y 25 negativos. Cabe señalar que 20 casos confirmados asociados a la obra se encuentran en residencia sanitaria y que esta constructora se mantiene en receso en sus funciones.

En tanto, en la Planta Pesquera de sus 124 trabajadores; se mantiene con 2 casos confirmados, 119 trabajadores resultaron negativos en su PCR y hay 3 exámenes pendientes tomar. En esta localidad, actualmente, hay 75 personas en cuarentena, las cuales son verificadas diariamente con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de Orden. Este lunes se efectuaron 62 inspecciones, siendo el total durante este fin de semana en la provincia, 362 fiscalizaciones. La SEREMI destacó “que no ha habido sumarios cursados, por lo cual la población de Puerto Natales que ha estado en aislamiento ha sido muy responsable y consciente con la comunidad”.

Comentó que respecto a la situación que afecta a una empresa distribuidora de alimentos en Punta Arenas, a la fecha se mantienen los seis casos positivos de COVID-19 informados y 20 contactos estrechos. Esta empresa ha retomado su funcionamiento después que la SEREMI de Salud aprobó un nuevo protocolo que considera las medidas y acciones sugeridas por salud, las cuales serán verificadas en su cumplimiento. ”Continuaremos con las fiscalizaciones a los locales y establecimientos, especialmente, en aquellos que se consideren de mayor riesgo, por la alta concentración de trabajadores”.

La SEREMI Rojas señaló a los propietarios y administradores la relevancia de disponer de un protocolo ante situaciones COVID, contar con horarios y turnos diferenciados de trabajo para evitar aglomeraciones, disponer de medidas de elementos de protección personal y considerar el uso de separaciones entre las personas que trabajan principalmente en líneas de producción y en jornadas laborales extensa. A su vez, las medidas de control se deben mantener en todos los espacios, inclusive en los comedores ya que en estos espacios al consumir alimentos, aumenta los riesgos de contagio.

Cifras Regionales

De acuerdo al sistema EPIVIGILA del Ministerio de Salud, hoy se notificaron 12 casos de COVID19 en la región. 9 sintomáticos, 2 asintomáticos y 1 caso nuevo sin notificación. De acuerdo a este sistema, a la fecha en Magallanes se registran 1.452 casos en total de coronavirus y la tasa acumulada de casos es de 814 por 100 mil habitantes.

La Autoridad explicó que de acuerdo a los datos que manejamos, se mantiene una proyección de 10 a 15 casos promedio diarios en los próximos días. “De acuerdo a la fecha de inicio de síntomas, la última semana acumula 77 casos, versus los 88 casos de la semana anterior. Nos mantenemos expectantes al desarrollo de los brotes que hemos detectado en Punta Arenas y Puerto Natales, frente a los cuales se ha realizado un intenso trabajo de contención consistente en iniciar de manera inmediata las investigaciones epidemiológicas, el seguimiento de contactos e indicando los aislamientos correspondientes a los contactos estrechos”, puntualizó.

En materia de exámenes, a la fecha a nivel regional se han realizado 11.931 PCR. La positividad se mantiene en un 12,16%.

En el Hospital Clínico de Magallanes (HCM) hoy se registran 9 pacientes positivos a coronavirus, 7 en aislamiento y 2 en la Unidad de Paciente Crítico (UPC), ambos con soporte respiratorio. Los pacientes COVID positivos corresponden al 8,7% del total de personas internadas en este recinto. La letalidad está en un rango de 1,03% y se mantiene gravedad de 0,14%, de pacientes conectados a ventilación mecánica.

A la fecha se han realizado 8.340 fiscalizaciones y 81 sumarios en Magallanes, por concepto de fiscalización de cumplimiento de cuarentenas en domicilio, de casos positivos a coronavirus como de contactos estrechos.



