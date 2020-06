Agencia de Calidad de la Educación suspende la aplicación de la prueba Simce en 2020

La Agencia de la Calidad de la Educación suspendió la aplicación de la prueba Simce que estaba programada para fines de 2020.

Según explicó el secretario ejecutivo, Daniel Rodríguez, “debido a la contingencia que atravesamos como país, este año se hará una evaluación de carácter muestral, acotada a un número de establecimientos que participen voluntariamente. Esto nos permitirá obtener información necesaria y representativa para el sistema”.

El Colegio de Profesores, a través de su presidente Mario Aguilar sostuvo que aunque aún deben estudiar en qué consiste el caracter muestral que se dará a la prueba de fin de año, “nos parece que esto es correcto”, en línea con lo que se ha solicitado insistentemente desde las comunidades escolares.

“Lamentamos que haya pasado tanto tiempo generando incertidumbre, generando tensión en las comunidades escolares que no tenía ningún sentido. No tiene razón de ser el Simce en esta condición de anormalidad”, fundamentó, recordando que ahora queda saber qué se hará con los recursos que estaban destinados para la prueba, cuyos más de $20 millones “deben ser destinados a la ayuda social y a nuestros estudiantes que no tienen buena conectividad”.

Simultáneamente en la Cámara de Diputados se discute el proyecto que tenía por objetivo suspender tanto el Simce como la evaluación docente, quedando por ser discutido qué ocurrirá con dicha iniciativa.

Esta suspensión del SIMCE había sido resistida por el Gobierno y el oficialismo, mientras que la oposición propone redirigir los fondos destinados para las pruebas hacia medidas para paliar los efectos de la pandemia de Covid-19 entre la comunidad educativa.