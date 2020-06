Alcalde Patricio Fernández lamenta hurto de canastas familiares por funcionario municipal de Cabo de Hornos

Por la presente, quiero dar a conocer a toda la comunidad de Cabo de Hornos y a la región en general, los hechos acontecidos en las últimas horas, donde funcionarios de la PDI realizaron un decomiso de mercadería proveniente de Puerto Williams en el ferry Yagàn con dirección a Punta Arenas.

Informar que son canastas familiares, de origen del convenio firmado entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, donde un funcionario dependiente de nuestra institución se encuentra confeso del hecho.

He dado instrucciones precisas al abogado encargado de la asesoría municipal para presentar la querella respectiva y seguir adelante la investigación penal hasta la condena de los responsables, así como he ordenado la instrucción de la competente investigación admirativa para sancionar a los responsables y cautelar las ayudas sociales.

Como funcionarios públicos, debemos ser los primeros en resguardar los recursos que nos pertenecen a todos, más aún, en momentos donde nuestra ciudadanía se encuentra pasando por una de las emergencias sanitarias más duras que se ha debido enfrentar en la modernidad.

La actitud de sacar provecho personal a través de un delito, nunca será aceptado por esta administración, que viene a empañar todo el esfuerzo que hemos realizado durante este tiempo por el bien de nuestra gente. No habrá concesión alguna con quienes privan de la ayuda social a los más necesitados de nuestra comuna

Como alcalde de Cabo de Hornos y también como ciudadano, me siento profundamente decepcionado, pero quiero darle la tranquilidad a toda la comunidad que nos vamos a descansar un minuto en buscar que el responsable cumpla con lo que dicta la ley.

A su vez, La PDI de Punta Arenas informó que el funcionario municipal fue identificado como Alejandro Barra Soto y fue formalizado por el delito de hurto y receptación de 25 canastas, quedando en libertad pero con la prohibición de salir de la zona de Cabo de Hornos por un plazo de 60 días.