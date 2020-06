Aumento de sanciones para quienes no cumplan cuarentena pasa a tercer trámite en el Congreso

Listo para cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados quedó el proyecto que modifica el Código Penal para elevar las sanciones a quienes no cumplan con la cuarentena o medidas sanitarias dictadas por la autoridad en el contexto de la pandemia.

Los senadores aprobaron gran parte de la iniciativa con 32 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, pero se realizaron dos votaciones más para pronunciarse separadamente respecto del aumento de la pena de cárcel y el incremento de las multas.

Así las cosas, con 23 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, se aprobó la norma que eleva hasta 3 años de presidio la sanción para quienes no cumplan la cuarentena o medidas sanitarias.

En tanto, la norma que contempla un aumento de rango de multas hasta 200 UTM para quienes incumplan la cuarentena, fue aprobada con 27 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones.

Cabe recordar que en lo fundamental, la iniciativa aumenta la pena de presidio mayor en su grado mínimo -de 61 a 540 días de cárcel- hasta 3 años de cárcel y las multas que podrán fluctuar entre 6 y 200 UTM (300 mil a 10 millones de pesos) para quienes incumplan la cuarentena o medidas sanitarias. El proyecto que venía de la Cámara de Diputados planteaba multas de hasta 20 UTM, lo que se aumentó en el Senado.

Fue precisamente el aumento de esas disposiciones lo que originó que se votaran separadamente cada una de ellas. Esto, pues varios legisladores de oposicion consideraron que son las personas más vulnerables, que deben salir por obligación a sus trabajos o a generar ingresos, los que se verían expuestos a sanciones más graves. Argumentaron que no se puede «traspasar» a la ciudadanía la responsabilidad por los «errores» de la estrategia sanitaria.

Desde la otra vereda, hubo legisladores que estimaron que es primordial dar «señales concretas» a la ciudadanía para disuadir el incumplimiento de las cuarentenas, especialmente cuando la situación de contagio es tan extremo. Asimismo, recordaron que también hay investigaciones contra personas que han hecho uso, incluso, de helicópteros privados para saltarse las cuarentenas.

Otra de las normas del proyecto sanciona a los que teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, los obliguen a trabajar presencialmente cuando éste se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad pública. Ello, pueden ser sancionados con hasta 3 años de presidio y una multa de 10 a 200 UTM por cada trabajador obligado.

En tanto, quienes organicen o convoquen a fiestas, eventos o similares, esa conducta será considerada como un agravante que deberá contemplar el juez al momento de dictar su resolución.

También se establece la posibilidad de que los infractores realicen servicios en beneficio de su comunidad.DEBATEsubir

Durante la discusión de la iniciativa el Ministro de Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, y el Ministro Secretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado, valoraron el proyecto y manifestaron que servirá como un instrumento más para resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y medidas sanitarias. Ello, considerando que hay quienes registran hasta 16 detenciones por incumplir las restricciones sanitarias.

En la sesión el debate estuvo centrado en el aumento de las multas para los que no cumplen las cuarentenas. No obstante hubo amplio acuerdo en respaldar las sanciones que se contemplan para quienes obliguen a sus empleados a trabajar presencialmente estando con restricciones sanitarias, las agravantes para los organizadores de fiestas o las disposiciones que castigan a los que a sabiendas que están contagiados no cumplen las medidas.

Hicieron uso de la palabra los senadores:

Alfonso de Urresti

«Este proyecto aumenta las sanciones y multas establecidas en el Código Penal y lo trabajamos con la Fiscalía y el Ministerio Público»

Isabel Allende

«Hay gente que ha tenido que salir para sobrevivir y hay que tener mucho cuidado con la elevación de las penas, porque no es esa la solución para este problema… aquí ha habido señales confusas»

José Miguel Durana

«Esto va a permitir sancionar el incumplimiento…las cifras son extremas, estamos viviendo una situación de contagio masivo y lamentablemente a veces son las mismas personas que no cumplen con las medidas»

Luz Ebensperger

«Esto es letra muerta si no hay una fiscalización adecuada…hago un llamado a que se realice una fiscalización permanente y adecuada en las distintas regiones del país»

Carolina Goic

«Para que la gente se quede en casa es muy importante que materialicemos los proyectos que se han acordado. Mucha gente ha tenido que salir a generar sus ingresos»

Felipe Harboe

«Debemos ser capaces de entender que las restricciones ambulatorias tienen un fin… hubo mensajes erráticos al principio de esta pandemia…es lamentable que lleguemos a este punto»

José Miguel Insulza

«Cualquier cosa que ayude a detener los contagios creo que es útil, pero es indispensable que la autoridad despliegue su accionar para hacer cumplir la cuarentena»

Juan Ignacio Latorre

«Nuestro sistema penal va a castigar a los sectores más empobrecidos…ha habido lentitud en proporcionar soluciones económicas y necesarias para evitar que la gente tenga que salir a ganarse la vida»

Juan Pablo Letelier

«Hay una cantidad de personas que están irresponsablemente exponiendo a muchos chilenos al contagio… creo que necesitamos que este proyecto coincida con el ingreso familiar de emergencia»

Carlos Montes

«No creo que sea eficaz poner penas. No es la forma de enfrentar los temas. Había una manera histórica de ver este tipo de cosas y más que en la represión confío en que la atención primaria va a jugar un papel importante»

Iván Moreira

«Se necesita responsabilidad individual, ayuda del Estado para que las personas puedan cubrir sus necesidades urgentes, pero hay que ser firmes con los irresponsables y este proyecto da una señal concreta»

Alejandro Navarro

«¿Es coherente buscar sancionar a la ciudadanía, cuando la autoridad pública no decreta la cuarentena oportunamente y oculta información? no estoy de acuerdo con este proyecto»

Ximena Órdenes

«El cambio de la autoridad sanitaria tiene que significar un cambio en la estrategia…los ciudadanos tienen un rol de autocuidado pero también tuvieron mensajes ambiguos y contradictorios»

Víctor Pérez

«El gobierno rescata una buena iniciativa parlamentaria para impulsarla y hemos llegado a un gran acuerdo para proteger la vida de las personas y reactivar el país»

Jorge Pizarro

«Por diversas razones la gente más modesta y vulnerable es la que ha infringido las medidas y las multas elevadas pueden generar más daño que el beneficio…se deben cumplir las medidas sanitarias»

Kenneth Pugh

«Es importante que estas medidas se midan con respecto a cosas objetivas y los costos que tienen las acciones se pueden medir con costo de hospitalización…se está haciendo un esfuerzo gigantesco. Las sanciones deben ser proporcionales»

Jaime Quintana

«Esta iniciativa no se justifica en estado de excepción y estamos aumentando las penas…es populismo penal. Estos temas son profundamente ineficaces y se va a castigar fuertemente a los sectores de menores ingresos»

Ximena Rincón

«Es difícil pensar que esta sea la solución, puede ser una herramienta más…lo importante es se haya llegado a un acuerdo y se haya elevado el ingreso familiar de emergencia»

David Sandoval

«La pandemia nos devela una realidad humana y social del país que padecen sectores de nuestras comunidades… estos proyectos no nos gustan, pero respaldo lamentando que no podamos construir una cultura de comportamiento cívico»

Ena Von Baer

«Cuando se relativiza el cumplimiento de las medidas sanitarias se está cometiendo un profundo error… acá hay algo más profundo que es el respeto a la autoridad y que se aumente la vigilancia para que las medidas se cumplan»

Carmen Gloria Aravena

«Estamos legislando para los irresponsables que no cumplen…hay muchos que teniendo los medios económicos incumplen…cualquier iniciativa que permita ir controlando de distintas maneras es muy necesaria»

Francisco Chahuán

«El aumento de las penas no va a resolver por sí solo el cambio de conducta de la población, pero este proyecto aporta, porque va en la dirección correcta…pediría que se extienda la medida de cuarentena a otras ciudades de Valparaíso»

Juan Antonio Coloma

«Aquí estamos cómo la sociedad se ordena para salvar vidas y este proyecto está bien inspirado… las leyes mandan, prohíben o permiten y esta norma me parece adecuada en el momento dramático que estamos viviendo»

Pedro Araya

«No soy de los que creo que los problemas de la sociedad se solucionan subiendo las penas, pero en una situación como esta, es una forma de contar con una norma que de una regla eficaz para que la gente cumpla la cuarentena»

Alejandro Guillier

«Se quiere traspasar a los ciudadanos la responsabilidad por una conducción confusa… me incomoda tener que traspasar esta responsabilidad a la población cuando ha habido tan mal liderazgo»

Yasna Provoste

«La situación que vive el país requiere de los ciudadanos la observancia de las conductas que las autoridades planteen…pero los responsables de este desastre sanitario son las autoridades de turno»

Álvaro Elizalde

«Estoy convencido que esta reforma no basta y que la estrategia sanitaria del gobierno ha fracasado…el sistema penal tiene un sesgo de clase pero creo que hay que dar una señal clara de cumplir con las instrucciónes que da la autoridad»

Francisco Huenchumilla

«El delito que infringe las normas sanitarias está en el Código Penal y fue incluido hace 50 maños…lo único que estamos haciendo es elevar las penas y poniendo agravantes a quienes llamen a espectáculos»