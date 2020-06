Chubascos y vientos hasta 80 kmh pronostican para este jueves 4 de junio

Alerta Temprana Preventiva Por Vientos Para Las Comunas De Punta Arenas, Laguna Blanca, Y Porvenir.

Alerta Temprana Preventiva Por Precipitaciones para la Provincia de Ultima Esperanza.

El pronóstico meteorológico para el día de mañana, elaborado por el Centro Meteorológico Regional Austral, prevé, para las comunas de:

Punta Arenas: Nublado con chubascos débiles durante la madrugada; Viento de componente noroeste de hasta 70 km/h; rolando a oeste de hasta 60 km/h; Temperatura mínima/máxima del día: +4° C / +8° C; Probabilidad de Escarcha: Nula.

Porvenir: Nublado con chubascos débiles durante la madrugada y mañana; Viento de componente noroeste de hasta 60 km/h; rolando a oeste de hasta 50 km/h; Temperatura mínima/máxima del día: +3° C / +7° C; Probabilidad de Escarcha: Nula.

Puerto Natales: Cubierto con lluvia durante la madrugada y noche, nublado con chubascos débiles durante la mañana; Viento de componente noroeste de hasta 50 km/h; Temperatura mínima/máxima del día: +3° C / +9° C; Probabilidad de Escarcha: Nula.



Torres del Paine: Cubierto con lluvia durante la madrugada y nublado con lluvia durante la mañana y durante la noche nublado con chubascos; Viento débil; Temperatura mínima/máxima del día: +2° C / +6° C; Probabilidad de Escarcha: Media.

Cabo de Hornos: Nublado con llovizna débiles y neblina en la mañana y la noche; Viento débil Temperatura mínima/máxima del día: +2° C / +6° C; Probabilidad de Escarcha: Media.



Laguna Blanca: Nublado con chubascos débiles durante la madrugada y mañana; Viento de componente noroeste de hasta 70 km/h; rolando a oeste de hasta 70 km/h; Temperatura mínima/máxima del día: +3° C / +7° C; Probabilidad de Escarcha: Media en la noche.

Primavera: Nublado con chubascos débiles durante la noche; Viento de componente oeste de hasta 80 km/h; rolando a norte de hasta 50 km/h; Temperatura mínima/máxima del día: +3° C / +8° C; Probabilidad de Escarcha: Media en la noche.

San Gregorio: Nublado variando a nubosidad parcial; Viento de componente oeste de hasta 80 km/h; Temperatura mínima/máxima del día: +2° C / +8° C; Probabilidad de Escarcha: Media.



Timaukel: Nublado con chubascos débiles; Viento de componente oeste de hasta 60 km/h; rolando a noroeste de hasta 60 km/h; Temperatura mínima/máxima del día: +1° C / +6° C; Probabilidad de Escarcha: ALTA.

Crédito: Sandra Miranda