CONFUSAM denuncia la crisis de credibilidad de la autoridad sanitaria

Hoy todos fuimos testigos de como nuevamente la verdad y la prudencia se ponen de rodillas y al servicio del poder político, torciéndola y apagándola como si se tratara de un enemigo. Pareciera que no basta con el bloqueo de los medios y el servilismo imperdonable que se le rinde al poder en Chile, también ahora, debemos ser testigos del manejo de la realidad, por parte de quien no la conoce.

Claramente, la crisis de credibilidad respecto del liderazgo en la emergencia tiene más que justificaciones. Un ministro que dice no haber tenido conocimiento de los niveles de pobreza o de hacinamiento que se viven en nuestro país, hoy da dos anuncios increíbles: que la cifra de muertos desde hoy será producto de una teoría y un formulismo a la medida de sus gestiones, de manera tal que sea entonces mucho más “presentable”, y que desde ahora la APS debe retomar la normalidad, realizar controles y atenciones prácticamente como si nada pasara. Nuestros registros, dicen que hay más de mil funcionarios de la salud primaria contagiados, una treintena de ellos están graves, cuatro ya han fallecido, sin contar con los que aún no reciben sus resultados. Esto no es normalidad, esto no es una baja en los reportes, pues las cifras a todo nivel han ido en franco aumento, y nos dicen que los centros de salud, implican riesgos.

Naturalmente un centro de salud, sea este un CESFAM o un Hospital, urgencia o SAPU, corresponden a sitios de riesgo, y como no, si estamos generando atenciones a cientos de contagiados diarios, miles para ser más exactos a nivel país, con un franco colapso y en medio de un enorme desamparo en la gestión. Hace un par de meses, el Mineduc pretendía retomar las clases, para ser más precisos el 26 de abril, y nos preguntamos ahora, ¿fue prudente ese mensaje?

El anuncio del Ministro Mañalich de retomar los controles nuevamente nos llama la atención sobre algo muy importante, el conocimiento de la red pública. Desde hace meses nuestra Salud Primaria está realizando estudios de seguimiento, sin la formalidad que le debió dar el MINSALl, ni recursos, ni tampoco el reconocimiento de esa labor, sin lineamientos, sin datos, sin seriedad.

Desde hace meses estamos trabajando a distancia, realizando telecontroles, algunas comunas entregando medicamentos a domicilio, realizando curaciones y controles, monitoreando a la población descompensada, realizando un enorme esfuerzo para que la población no se arriesgue a salir, a asistir a un centro de salud, hecho que podría significar un antes y un después en sus vidas.

Para nosotros este problema no es tan simple como refutar un anuncio, se trata de vidas. Nuestros equipos están enfocados en realizar estudios de trazabilidad, que ahora se reconocen y se profundizan y, por tanto, esos funcionarios no pueden retomar controles y citaciones con normalidad.

Hoy nuestro enfoque, como es obvio y totalmente comprensible, se dirige a detener y combatir la propagación de este virus mortal. Un virus que no posee cerebro, voluntad ni discernimiento, que por tanto no puede ser el culpable de las decisiones políticas tomadas desde el gobierno. Rechazamos con mucha fuerza el llamado a retomar normalidades, a tomar riesgos mortales. Rechazamos absolutamente que el escenario actual sea factible para ello, puesto que, conociendo la realidad de pobreza y hacinamiento, recursos y capacidad sanitaria de nuestro país desde hace años, por cierto, sabemos mejor que nadie que, en este momento, un anuncio como al que nos estamos refiriendo es por lo menos, irresponsable. Más que esperar que un virus, se vuelva buena persona, esperamos que el Gobierno se vuelva responsable, y redireccione los liderazgos políticos, no por su propia sobrevivencia, sino que pensando en las y los Chilenos. Esperamos que la comunidad sea juiciosa, que escuchen a quienes han estado peleando a diario, a los que sabemos quiénes son y lo que necesitan para vivir mejor que nadie, y que tomen las precauciones más que suficientes, por sus familias y por ellos mismos y entre ellas, consideren una reflexión sobre estos anuncios y sus consecuencias para el futuro de nuestro país. DIRECTORIO CONFUSAM