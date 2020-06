Consejeros Regionales plantean a profesionales de la seremi de Salud inquietudes referidas a medidas sanitarias y protocolos COVID-19 en Magallanes

Con el objetivo de ilustrarse e intentar dar respuesta a numerosas inquietudes planteadas por la comunidad referidas a la aplicación de protocolos, seguimiento a los casos positivos a Covid -19 o la situación de los albergues temporales. Los consejeros regionales convocaron este miércoles a reunión por medio de videoconferencia a la seremi de Salud, Mariela Rojas, quien presentó sus excusas por no poder asistir enviando en su representación a la jefa del departamento de Salud Pública, Vivian Garay. En la instancia convocada por la comisión Social también estuvo presente el profesional de la Subdirección de Atención Primaria del Servicio de Salud, José Gómez.

Según comentó el presidente de la comisión Social, Juan Vukusich, “la idea era ver en qué términos están funcionando los albergues o como se hacen los seguimientos en relación al Covid pero recibimos información por todos conocida y los aspectos más importantes que tienen que ver con las proyecciones sobre el futuro no pudieron ser entregados. Lamentamos que la seremi no estuviera presente porque es importante tener su visión. Acordamos coordinar una próxima reunión para ver temas como protocolos para la reactivación económica, el control que se está efectuando en sectores como Bahía Azul o la llegada de trabajadores de la construcción ya que no hay una claridad absoluta en si efectivamente se están tomando todas las precauciones”, afirmó.

En tanto el consejero de la provincia Tierra del Fuego, Manuel Loncón, junto con valorar y destacar el trabajo del personal de Salud en Magallanes también expresó su preocupación por la reiterada inasistencia de la seremi a reuniones convocadas por el CORE “es lamentable que no participara. En medio de la pandemia, no es buen momento para no informar, más aun considerando que como consejeros siempre hemos estado a la altura de la situación entregando los recursos necesarios para cubrir la compra de equipos, insumos y lo que haga falta para mejorar las prestaciones a la comunidad”.

Asimismo la consejera, Roxana Gallardo, plateó “existe preocupación por cómo se están llevando a cabo los protocolos producto de la pandemia ya que si bien hemos logrado un control no podemos confiarnos, esta enfermedad no la conocemos. Por ejemplo en cuanto a las residencias sanitarias, conozco varias familias que se contagiaron con COVID y a ninguna de ellas, pese a ser numerosas y vivir en casas pequeñas, se les ofreció la posibilidad de una residencia sanitaria. Por otro lado vimos que llegó desde Santiago un avión lleno de pasajeros y todos dieron cuenta que no se cumplió el distanciamiento, entonces uno se pregunta, la seremi tiene contacto con las aerolíneas. Estamos bien con las cifras y ojalá nos mantengamos pero no podemos descuidarnos en estos temas ya que es la única forma de cuidar a la gente de la región”, aseguró.

Finalmente el consejero, Ramón Lobos, concluyó “esta reunión era importante por el momento que estamos viviendo dentro de la pandemia y por los montos que se han aprobado para operativizar una mejor respuesta del sistema de Salud tanto en la atención como en la fiscalización. Nosotros como consejo regional, si bien tomamos decisiones de corte político también tenemos relación con la ciudadanía en cada territorio y sabemos lo que la calle esta preguntado. Temas como las normativas en torno a la definición de los casos o cuales son las facilidades para llevar adelante la cuarentena, las licencias médicas. La comunidad pide información día a día para sentirse más tranquilos y ello esta expresado en una serie de datos como el número de casos, en qué sectores se ubican y cifras comunales que todavía no se entregan en Magallanes”, concluyó el consejero Lobos.