Consejeros Regionales se reunieron con nueva asociación gremial del sector Gastronómico – Turístico de Punta Arenas

Punta Arenas, 7 de junio 2020.- En el marco de reuniones que están llevando adelante los integrantes del CORE con entidades que sufren las consecuencias del impacto económico de la pandemia en Magallanes y a solicitud de ellas, los integrantes del CORE por medio de la comisión Social se reunieron este viernes 6 de junio de 2020 con representantes de la nueva asociación gremial del rubro Gastronómico-Turístico de Punta Arenas.

En la instancia desarrollada por medio de videoconferencia, participaron junto al presidente de la asociación de gastrónomos, Jaime Jelincic, Claudia Grandi, Francisco Álvarez y Scandar Jacob, quienes también expusieron acerca de la gravedad de la situación que afecta a restaurantes, cafeterías, pubs y otros asociados.

Según informó el presidente de Social, Juan Vukusich, “los representantes de la asociación plantearon algo fundamental y es que no han podido desarrollar su labor. Se encuentran dialogando con las instituciones y buscado apoyo pero lo principal, es conocer cuándo podrían volver a trabajar con los protocolos que se les indique y ello depende de la autoridad sanitaria. Han resistido varios meses pero difícilmente podrían aguantar hasta septiembre como se les ha indicado”.

“El problema es que el Gobierno central definió alrededor de 7 mil millones para apoyar el turismo y es probable que a Magallanes lleguen muy pocos recursos, entonces todo lo que se pueda hacer dependerá de los fondos FNDR y estaría definido por el Intendente. Es fundamental que ellos y otros sectores tengan apoyo pero el tema pasa porque los recursos no son infinitos y como Consejo Regional hemos planteado que se busquen alternativas que permitan postergar algunos proyectos que no se requieren con tanta premura y chutearlos para adelante a fin de liberar recursos”, detalló Vukusich.

En tanto el consejero de Última Esperanza, Tolentino Soto, aludió conocer de cerca el drama que están viviendo las pequeñas y medianas empresas relacionadas a la gastronomía y el turismo ya que la economía de Puerto Natales se basa en estas actividades. “Es necesario buscar herramientas legales para subsidiar u otorgar algún tipo de solución a los empresarios que hoy están quebrando y ello nos muestra la necesidad de trabajar en un anteproyecto de inversión regional. Quizá como CORE no podemos entregar una solución directa pero si es bueno dimensionar la cantidad de problemas que hay por sectores, ante lo cual los programas que hoy tienen a disposición organismos como Sercotec o Corfo serán insuficientes y habrá que transmitir estas inquietudes a las autoridades pertinentes. El mensaje que nos han entrega los gremios con que nos hemos reunido es reorientar hacia donde debe dirigirse la inversión pública”, argumentó el consejero Soto.

Por su parte el consejero, Emilio Boccazzi, definió la instancia como una buena reunión de la cual se desprendieron conclusiones que deben ser trasmitidas al Ejecutivo, “veo la posibilidad de atacar algunas demandas que el sector gastronómico tiene y una de ellas, es transmitirle a la autoridad de Salud que establezca los protocolos bajo los cuales podrán comenzar a operar y en ese sentido, no hay mucho que inventar, sino ver como se están dando las cosas en países que comienzan de alguna manera y lentamente a volver a la normalidad particularmente en Europa. He escuchado con estupor que talvez en septiembre reabriría la actividad gastronómica pero en general no todos los locales pueden trabajar bajo el concepto de delivery. La situación es catastrófica y hay algo que no se dijo pero es importante, es que a fines del mes de junio los trabajadores que están con su situación económica congelada y han usado el seguro de cesantía deberían volver a sus trabajos ya que los tres meses de moratoria estarían cumplidos por tanto es urgente actuar con prontitud, si no la cesantía aumentará aún más”, afirmó Boccazzi.

Finalmente el consejero, Antonio Bradasic, señaló “estamos proponiendo a las asociaciones y entidades efectuar una mesa de trabajo con todos quienes se relacionan al Turismo ya que las problemáticas son parecidas, salvo los hoteles que es un tema netamente de la banca porque son problemas mayores. Se necesita una reunión multidisciplinaria en la que participe la seremi de Economía, el jefe de división y otras autoridades para buscar soluciones ya que es un tema grave y si se deja pasar mucho tiempo al momento que quieran abrir ya no existirán estos locales”, concluyó.

