CORE de la región de Magallanes rechazó Marco Presupuestario del Gobierno Regional año 2021

Por unanimidad el Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, en la sesión plenaria efectuada este jueves de manera semipresencial y por videoconferencia, voto la no aprobación del Marco Presupuesto para el año 2021 que comprende el Programa 01 o de Funcionamiento, Programa 02 – Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y el Programa 03 – Fondo de Desarrollo de Magallanes (FONDEMA).

Previa sanción de esta moción, los consejeros desarrollaron cuatro jornadas de trabajo junto a los jefes de las divisiones del Gobierno Regional para analizar los distintos programas. Sin embargo, según lo expresado en la mesa del CORE, la propuesta final no permite llevar adelante de manera correcta procesos tan importantes como la descentralización, implementación de la Ley de Gobiernos Regionales y la fiscalización de obras.

El presidente de la comisión Presupuesto, Ramón Lobos, junto con valorar la posibilidad de reencontrarse con algunos consejeros, “la vía telemática es buena para ciertos trabajos pero para la labor del consejo regional, es importante y necesaria la presencia, la puesta en común y la colaboración que significa trabajar en una misma mesa porque a partir de la conversación se logran mejores acuerdos”. En relación a la no aprobación del presupuesto comentó “entendemos que en la situación que vive el país deben hacerse sacrificios pero no podemos restarle operatividad al trabajo regional y a la descentralización. Todo queda enormemente trabado con un presupuesto de estas características que finalmente lo que hace, es entorpecer la labor del Estado. Un Estado que a partir de lo que hemos visto en esta pandemia requiere ser más activo y reactivo al trabajo de la gente. Un presupuesto base cero, en términos operativos compromete claramente la función fiscalizadora y evaluadora de las distintas divisiones y también la que hace este consejo regional por tanto no podemos estar de acuerdo en que se nos resten atribuciones”.

Asimismo el consejero regional, Miguel Sierpe, manifestó “nadie niega que el país está viviendo una situación compleja respecto al tema sanitario que involucra un daño económico producto de las obligaciones que existen en el Gobierno y ello también afecta a la región. No obstante, cuando se estima que debe haber un recorte presupuestario para que sea justo, honesto y trasparente tiene que hacerse a todo nivel. Todas las partes deben tener una reducción del gasto para lograr un ahorro fiscal que es lo que se está pidiendo. Entonces cuando el Gobierno Regional plantea tres escenarios diferentes, uno con 80%, otro con 85% y un tercero con 90% del presupuesto. Nosotros estimamos que haciendo una restricción bastante severa podríamos llegar al 94% pero esa propuesta no está hecha por la Dirección de Presupuesto, ni está permitida por tanto la única opción que le quedaba al consejo, era no aprobar y responsabilizarnos de eso de hecho. Por ejemplo, no estoy de acuerdo en tener ningún tipo de ahorro en los temas que significan la implementación de la Ley de Gobierno Regional, no puede ser que no tengamos las condiciones apropiadas para la instalación del Gobernador Regional. Esta ha sido una decisión unánime por lo tanto saquemos el componente político”, concluyó Sierpe.

