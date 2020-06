CORE no aprueba financiamiento de reevaluación del proyecto Construcción Camino Río Hollemberg – Río Pérez primera etapa

Por mayoría de votos (trece en contra y uno a favor) en la sesión plenaria de este lunes el Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena no aprobó el financiamiento de la reevaluación del proyecto Construcción Camino Río Hollemberg- Río Pérez primera etapa, para la cual el Ministerio de Obras Públicas a través de la dirección regional de Vialidad en su calidad de unidad técnica solicita un incremento de 489 millones de pesos destinados al pago de la expropiación de terrenos, lo cual según la información entregada estaría contemplado en la ejecución de dicha etapa.

Los consejeros regionales coincidieron al destacar la importancia de esta obra que es posible gracias al Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, iniciado por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet en Magallanes, para la cual el año 2015 fueron aprobados 20 mil 303 millones de pesos correspondientes a la ejecución de la etapa uno y posteriormente el 2016 se sancionaron favorablemente 18 mil 818 millones para la segunda etapa.

No obstante, frente a esta reevaluación, la mayoría de los miembros del CORE expresaron su preocupación ante la falta de claridad en los antecedentes entregados y la poca consistencia del proyecto. Por otro lado, señalaron que en medio de una pandemia los recursos regionales deben ser dirigidos principalmente a las necesidades urgentes de la población más aun considerando que el ministerio de Obras Públicas no ha escuchado la reiterada solicitud, tanto del consejo regional como de distintas autoridades locales y la comunidad en general, de retrotraer el proyecto Construcción Vía Elevada Avenida Eduardo Frei – Ruta 9 y buscar soluciones más adecuadas a la realidad local.

El presidente del CORE, Alejandro Kusanovic, fue claro al señalar “este proyecto es importante pero hay un tema que es aún más importante que los proyectos y es la transparencia. Esta iniciativa tiene un costo de casi mil millones de pesos por kilómetro y quedaron tres kilómetros pendientes, no por falta de recursos para expropiarlos sino porque se hicieron mal los trámites de expropiación. El problema es que se pagaron tres mil millones en la construcción y no se sabe con claridad donde están. Además considero una falta de respecto de parte del MOP, el no tomar en cuenta la opinión de la región al insistir en la construcción de una vía elevada en un terreno arenoso y por un costo de veinticinco mil millones de pesos que es el mismo valor de medio hospital. Existen soluciones más sencillas y las condiciones iniciales cambiaron, por ejemplo hoy no se puede exceder el límite de velocidad de cincuenta kilómetros por hora. Hay una serie de temas mal hechos y mal evaluados por ello me sumo al rechazo, esto no puede seguir sucediendo y en algún momento debemos lograr un cambio y que las cosas se hagan correctamente”, detalló Kusanovic.

Por su parte el presidente de la comisión Presupuesto, Ramón Lobos, señaló “sistemáticamente hay servicios y ministerios que solicitan recursos de la región para completar trabajos que ellos mismos han realizado. Hoy en el escenario de esta pandemia con mayor razón los recursos deben ser bien utilizados y llegar a la gente a través de proyectos que sean en su beneficio. La ruta Río Hollemberg es importante pero es un camino muy largo en el cual se están dando recién los primeros pasos. Queda tiempo para desarrollar este proyecto y los ministerios y servicios desde esta pandemia en adelante, deben aprender a ahorrarle plata al Estado y hacer las cosas bien a la primera a fin de no solicitar recursos para parchar lo que hicieron mal”, insistió el consejero Lobos.

Finalmente el consejero, Antonio Bradasic, argumentó “no podemos negar la importancia de este camino en materia de conectividad territorial y el apoyo que representa para las familias que hacen soberanía en esa localidad, sin embargo los recursos regionales no pueden ser destinados permanentemente para mediciones que fueron mal proyectadas o mal dimensionadas. Hace poco, debido a un mal estudio jurídico se debieron aprobar recursos extras para otras expropiaciones en el sector de Río Seco. No corresponde entregar fondos para un proyecto que estaba financiado a través del Plan de Zonas Extremas, el financiamiento de esta reevaluación debería venir desde el ministerio de Obras Públicas”, concluyó el consejero regional.