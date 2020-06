De pie estoy bien, gracias – Víctor Maldonado – Opiniones

 Como un hábil piloto que llega a puerto y debe conseguir que su nave se enganche suavemente con el muelle, la misión de la actividad política y parlamentaria consiste en tomar todas las decisiones necesarias, de aquí a la formación de la asamblea constituyente, a fin de que el cronograma ya decidido se cumpla sin tropiezos.

 Los dos extremos que debemos evitar es la hiperactividad de última hora y la pasividad injustificada del que considera que no tiene ninguna responsabilidad que cumplir. Se trata de posibilitar la Constituyente, no de empezar a reemplazarla ni de saltarse pasos por considerarlos innecesarios. Algunos han propuesto eliminar el plebiscito, dado que su resultado se considera obvio. Aunque la propuesta se justifica con argumentos pragmáticos y de economía de esfuerzos, en realidad expresa un rebrote autoritario.

 En democracia pueden hacerse muchas cosas, pero nunca puede reemplazarse al pueblo en sus decisiones. Y ahora estamos preparando el camino para que el pueblo hable. Los políticos no tienen por función la de oficiar de oráculos que anticipan resultados y que definen cuándo es necesario y cuándo no se requiere que el conjunto de los ciudadanos se pronuncie. Cumplir con la palabra empeñada no es optativo.

 Las votaciones se hacen y después se evalúan sus resultados, nadie nos puede informar por anticipado que un iluminado hizo el análisis y que ya no resulta necesario que millones de personas salgan de sus casas para decidir el rumbo del país. La democracia no se puede saltar la democracia. Las elecciones se hacen, los votos se cuentan, las decisiones se toman. Ese es el orden correcto en que se debe proceder.

 No se pierde el tiempo votando en el plebiscito, se genera legitimidad toda vez que cada uno de nosotros es consultado y decide en conciencia, que acepta el resultado, sea que coincide o no con la alternativa mayoritaria. Esto hay que hacerlo, no suponerlo, ni se reemplaza por una opinión docta que nos evita el ejercer la libertad en el voto, no se tacha de prescindible. Antes de votar tenemos opiniones individuales, después de votar tenemos decisiones colectivas.

 La mayoría de nuestros compatriotas identifica el perfeccionamiento de la democracia con el ser tomados en cuenta y ser consultados más veces y no menos veces; quieren adentrarse en un siglo XXI más participativo y no poner reversa hacia el siglo XIX, con su democracia oligárquica en que pocos, paternalmente, creían saber por derecho de cuna, mandato de Dios o dotes personales sobresalientes qué es lo que más le conviene al pueblo, porque este -menor de edad colectivo- no estaría en condiciones de decidir por sí mismo.

 Los que nos proponen saltarnos el plebiscito ofrecen un atajo que nadie les ha pedido. Plantean quitar de nuestros hombros una carga innecesaria e inútil, pero esa carga se llama libertad y pesa como toda responsabilidad que se asume dignamente. Los que huyen del peso de sus responsabilidades, tarde o temprano, descubrirán que las cadenas no pesan menos y que siempre será mejor afrontar lo que venga de pie en vez de sometidos de rodillas.

Víctor Maldonado R.

Endurecer medidas

Luego de que el ministro de Salud descartara el cierre total de Santiago, alcaldes de la RM piden endurecer medidas y adelantar el toque de queda.

 Felipe Delpin, alcalde La Granja (DC)

 “Si fuera un toque de queda completo el fin de semana, me parecería acertado”. Además, concuerda con adelantar el inicio del toque de queda durante la semana a las 19:00 horas, de manera que “la ciudad se detenga absolutamente”.

 Gonzalo Durán, alcalde Independencia (independiente ex PS)

 “Junto a sanciones más extremas, como las que ha despachado el Congreso, y una mayor fiscalización, como la que estamos viendo en la calle, vamos a lograr reducir la movilidad y por ende, reducir los contagios”.

 “Confinarse un fin de semana, desde sábado en la tarde y todo el domingo, puede colaborar. Ciertamente, también en la semana aumentar el horario del toque de queda va a ayudar a reducir la movilidad”.

 Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana (DC)

 Propongo que sea un permiso cada siete días, aunque, advierte, “para que esto funcione es vital que el ingreso de emergencia 2.0 beneficie a una mayor cantidad de familias chilenas”.

 “En sectores de La Pintana más del 80% no está respetando la cuarentena y eso pasa en todas las comunas populares, porque han sido muy afectadas por la pandemia, pero también en términos económicos”.

 Carlos Cuadrado, alcalde Huechuraba (PPD)

 Desde el Estado “también deben hacer un esfuerzo optimizando sus servicios, digitalizando la mayor cantidad de trámites posibles, implementando sistema de atención por hora, para evitar las aglomeraciones que vemos todos los días en las oficinas de las Administradoras de Fondos de Cesantía”.

Posnatal de emergencia

El Senado declaró la moción como inadmisible por 22 votos en contra y 19 a favor, lo que ha sido polémico entre los diputados de la centroizquierda.

 Raúl Soto, bancada diputados PPD

 “Como bancada no compartimos la decisión del Senado. El posnatal de emergencia es prioritario, es un proyecto ciudadano y muy emblemático, al cual no podemos renunciar bajo ningún punto de vista”.

 Diputada DC Joanna Pérez (DC)

 “Nosotros tenemos una decisión tomada como partido, que ha sido refrendada. Además, somos democratacristianos los que hemos aprobado y apoyado este proyecto y lo vamos a defender con todo en la comisión mixta, no solo su admisibilidad, sino que también el tema de fondo”.

 Diputado Luis Rocafull (PS)

 “Duele bastante por ser un tema tan sensible como lo es la protección a las mujeres y niños. Respecto del voto socialista en el Senado, la verdad es que me desconcierta”.

