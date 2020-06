El manejo de fallecidos más allá de la pandemia – Dr. René Castro Cid Director Regional Servicio Médico Legal – Opiniones

Actualmente vivimos un evento inédito, al menos para la gran mayoría de la población a nivel mundial. Nuestra forma de vivir y relacionarse con el prójimo ha cambiado drásticamente. El aislamiento social y el refuerzo de las medidas de higiene y protección personal son las formas mas efectivas de protección.

Esta enfermedad no respeta razas, edades ni condiciones socioecómicas. Una persona aparentemente sana u otra con patologías de base corren riesgos de enfermar y agravarse, siendo una incógnita el destino de quien adquiere este patógeno.

Hasta la fecha, más de 6 millones de personas en el mundo se han contagiado con este virus, y más de trescientas mil han fallecido. Chile no es la excepción. Más de 110 mil casos positivos y un número superior a las 1.300 muertes han sido asociadas hasta la fecha a CoV-19 en nuestro país.

En este escenario de calamidad, se presenta un problema de Salud Pública muy complejo, con los servicios de salud luchando día a día por atender a una población demandante de servicios. Hospitales exigidos, en donde el personal de salud hace sus máximos esfuerzos por recuperar a las personas enfermas, siendo la muerte una consecuencia probable.

Ante esta posibilidad debemos preguntarnos: ¿cómo se maneja una defunción?

Hemos podido apreciar casos muy dramáticos, que han impactado a la opinión pública, principalmente asociados al desconocimiento de los protocolos existentes para el correcto manejo de personas que fallecen en la vía pública o en domicilios. No todas las personas fallecen como consecuencia del virus, pero en este momento no podemos discernir entre personas contagiadas o no, por lo que ante la premura en el manejo de esta situación debemos considerar a todas las personas que mueren como posibles portadores de CoV-19 y posteriormente descartar caso a caso esas defunciones, de acuerdo a los antecedentes que sean aportados por familiares y contactos estrechos.

Gracias al trabajo en conjunto de diferentes Instituciones: Servicios de Salud, Fiscalía, Carabineros, Investigaciones, Registro Civil e Identificación y Servicio Médico Legal, se ha revisado la normativa existente respecto a los procedimientos que se deben seguir cuando una persona pierde la vida, y qué institución se debe hacer cargo de la certificación de defunción, levantamiento de fallecidos e inscripción de la defunción. Es así como en el caso de que una persona muera por complicaciones asociadas a enfermedades, independiente que sea sospechosa o no de CoV-19, son las instituciones de salud quienes deben certificar la defunción a través de los médicos que trabajan en la red. Sólo en el caso de que exista sospecha de criminalidad en la causa de la muerte, o que no exista certeza en la identificación del fallecido, la Fiscalía solicitará al Servicio Médico Legal que concurra al lugar del fallecimiento a realizar el levantamiento del occiso, posterior al trabajo de las policías. Una vez ingresado a las dependencias del Servicio Médico Legal, y si existe sospecha de infección por CoV-19, se realiza una toma de muestra para análisis PCR, por lo que la autopsia médico legal solo se realiza una vez descartada la presencia de un resultado positivo. Esto puede retrasar la entrega del fallecido a familiares, según demore el resultado de este examen. Sabemos que esta es una situación dolorosa para los deudos, pero es un procedimiento que se aplica para resguardar la seguridad de nuestros funcionarios y de nuestros usuarios.

Muchas veces, un inadecuado manejo de los procesos por parte de algunas instituciones, sumado al desconocimiento de la población en general acerca de la responsabilidad que cada institución tiene en el desarrollo estos procesos, termina por perjudicar a aquellos que se han esmerado por brindar un trabajo adecuado y oportuno. Por eso es importante aclarar estos puntos.

Dr. René Castro Cid, DDS, MS, PhD (c)

Director Regional Servicio Médico Legal Magallanes y la Antártica Chilena