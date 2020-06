El triste y recatado fin de la mismocracia – Víctor Maldonado – Opiniones

 Desde la recuperación de la democracia la capacidad de adaptación de quienes se dedican a la actividad política se fue atrofiando. Al principio pocos lo pudieron percibir, pues nada parecía estar cambiando, ya que las personas que ocupaban los principales puestos eran las mismas.

 Al cabo, fue evidente que lo que estaba funcionando mal no era que algo estuviera cambiando, sino, precisamente, que los cambios eran pocos y los rostros eran los mismos. Cuando esto acontece no por pocos años, sino por décadas, mucho empieza a fallar, partiendo por la conexión con lo nuevo.

 Las excepciones siempre existen. De Nicanor Parra se puede decir que murió joven cuando tenía más de cien años porque mantuvo una capacidad creativa hasta cuando era un anciano. Pero eso es poco frecuente. La renovación de cuadros directivos no se produjo a tiempo ni lo suficiente.

 Por lo mejor y por lo peor de nosotros, en el Parlamento se decidió impedir las segundas repostulaciones para el Congreso (y luego se extendió a otros puestos). Algunos lo hicieron por un malentendido: pensaron que la norma se debía aplicar a otros, no a ellos mismos. Estos quedan fuera del análisis porque decidir por ignorancia no es bueno ni malo, sino, simplemente lamentable.

 Otros votaron aprobando la norma convencidos de que no podíamos continuar como estábamos. Y hubo quienes votaron a favor porque estaban las cámaras y los micrófonos dirigiéndose a sus rostros. No decidieron por convicción, sino por exhibición. Incluso, algunos dieron su asentimiento en contra de todas sus convicciones (no es una exigencia legal ser valiente para ser parlamentario).

 Así, con tan poca prestancia se dio término a un sistema que podríamos denominar mismocracia (el gobierno de los mismos, por los mismos y para los mismos). Cuando terminó nadie derramó una lágrima (en público, se entiende).

 Nos encontramos ante un cambio político que será drástico y que será profundo. Ahora, quienes se postulen a un puesto de representación, primero se plantearan dos preguntas: ¿qué hago si gano? y ¿qué hago después de cumplir mi mandato? Eso cambia el carácter de la decisión. Se dice que el pueblo es soberano y que no se pueden poner cortapisas a su decisión, que si quieren escoger a los mismos una y otra vez están en su derecho. Seguramente, se argumenta, se debe a que son los mejores. No es necesariamente así.

 No todos los que siguen son buenos, algunos son buenos en el arte de seguir en el puesto. El parlamentario en ejercicio tiene una ventaja considerable respecto de sus contenedores y puede mantenerse por tiempo indefinido. Existe la profesión de artista, médico o artesano; no debiera existir la profesión de diputado o alcalde. Esto no le hace bien a nadie y crea el mito del imprescindible, profecía autocumplida en la que termina creyendo el propio creador del mito.

 Se establece un círculo vicioso: no hay reemplazo de los que están porque los que están no dan nunca el espacio para ser reemplazados, por lo que muchos terminan dedicándose a otra cosa. El titular del puesto puede argumentar que no tiene alternativas competitivas, por lo cual, muy a su pesar “y si el partido me lo pide”, tendrá que volver a repostularse. Ya no será necesario.

Víctor Maldonado R.

Acelerar el acuerdo

La oposición propone al gobierno anticipar el acuerdo y legislar esta semana sobre ingreso familiar de emergencia.

 Texto de la declaración PS, PPD, PR, DC, PL y RD

 “Han pasado tres meses de creciente y acelerado deterioro del nivel de vida de millones de familias chilenas, muchas de las cuales se han visto privadas de lo imprescindible para subsistir».

 «Las personas no pueden seguir esperando. Debemos actuar con sentido de extrema urgencia. Por ello llamamos al gobierno a legislar, esta misma semana, para que todas las familias que lo requieran cuenten con un ingreso de emergencia que haga viable su subsistencia y permita el cumplimiento de las cuarentenas sanitarias».

 «Retrasar esta ayuda sólo agrava la situación sanitaria y social, y profundiza y prolonga los efectos de la crisis económica, en un círculo vicioso inaceptable parta un país como el nuestro, que puede y debe hacer un esfuerzo mucho mayor en apoyo a quienes lo necesitan».

 «Posteriormente podemos atender los otros temas que el Gobierno ha puesto en la agenda económica (instrumentos para la reactivación y marco fiscal), los que por su propia naturaleza, requieren espacio de análisis y definición».

 «Constitucionalmente sólo el gobierno puede tomar la iniciativa para legislar al respecto. Por ello, proponemos anticipar, del Plan Económico para la Emergencia que se está intentando construir, lo relativo al apoyo directo a las familias».

 Es preciso asegurar un piso mínimo de protección «a todos los hogares que lo necesitan, sin discriminación alguna. Ese piso está dado por el monto que el Ministerio de Desarrollo Social estima una familia requiere para no estar bajo la línea de pobreza. Para un hogar de tres miembros sería de $369.205; y de $451.570 para un hogar de cuatro integrantes».

 “El Estado debe proveer «de inmediato el ingreso o el complemento que requiera una familia para lograr dicho ingreso mínimo”.

 “Este será dado a todas las familias inscritas en el Registro Social de Hogares (RSH). Las actualizaciones del RSH ya realizadas serán consideradas sin esperar la corroboración de esa información».

 «Lo mismo ocurrirá con las nuevas personas que se inscriban o actualicen su información; de inmediato recibirán el ingreso que les corresponda. Posteriormente se podrá sancionar a los hubieren abusado de la situación».

 «El ingreso se otorgará de inmediato y con una duración inicial de tres meses, renovable según evolución de la situación sanitaria».

 Valoramos que «el Gobierno haya finalmente escuchado la necesidad de involucrar a la atención primaria y a los municipios en la urgente tarea sanitaria, en la que son actores indispensables. Sin embargo, se requiere que se incrementen los recursos disponibles. Hoy, pese a la pandemia, ambos actores cuentan con mucho menos recursos que el año pasado».

 «Los costos de lo que proponemos son perfectamente financiables por Chile. Aún más, es posible de financiar dichos costos dentro del marco fiscal que todos los sectores estiman posible y razonable para enfrentar la situación sanitaria creada por la pandemia. Es urgente y justo actuar ya».

Compartir Pin 3 Compartir