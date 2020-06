«¿Fue primero el huevo partidario o la gallina presidencial?» – Victor Maldonado – Opiniones

 Cuando el país afronta una crisis de gran magnitud, quien se concentra en temas secundarios está cometiendo un grave error. Cuando se está quemando nuestra casa, no quiere decir que las deudas familiares hayan dejado de ser importantes; significa que no es el momento de hacer cuentas, sino de apagar el incendio.

 Dedicarse a temas secundarios es contraproducente, tal como lo ha descubierto Piñera al hacer una convocatoria fallida para evaluar la constitucionalidad de las iniciativas parlamentarias. Genera una dinámica que aleja a los involucrados del foco de atención principal.

 El Presidente no tiene problemas porque nuestro sistema le prive de atribuciones, lo que ocurre es que no las ejerce a cabalidad y da un rodeo para evitar mayores costos, con lo que consigue ir coleccionándolos por el camino. Esta es una constante, no una excepción.

 Lo que está en cuestión en la derecha, ahora que hay elecciones en RN, es saber si las divisiones existen porque son alentadas o si la unidad existe a pesar de las diferencias. En el primer caso, la directiva está fallando y de poder cambiarla todo sería para mejor; en el segundo caso, la directiva estaría dando conducción y cambiarla sería un error.

 Puede que no le falte razón a Ivan Krastev cuando dice en su libro que las epidemias “puede que saquen lo mejor de las personas, pero también saca lo peor de los gobiernos”. A lo menos, estimo, dejan en evidencia sus mayores falencias. Andrés Chadwick dice que este gobierno pasará a ser recordado por cómo enfrente al coronavirus. Si es así va a salir reprobado. Cuando se evalúe la actuación en estos meses se verá, tras los anticipados preparativos iniciales, medidas adaptadas con retraso y debate políticos asumidos en las coyunturas menos oportunas.

 La indisciplina parlamentaria en la derecha no se da porque sean unos irresponsables que no sepan que su deber es apoyar al gobierno. La actuación del Ejecutivo es de tal naturaleza que seguirlo implica perder electorado en vez de asegurarlo.

 Los gobiernos con apoyo electoral muy exiguo no pueden exigir disciplina; nadie tendría problemas en dar respaldo a una administración que prueba tener conexión ciudadana. Cuando al gobierno le restan menos de dos años, los que tienen que medirse en elecciones se ven tensionados entre dos fidelidades (con su gobierno y con sus electores) y, a medida que pase el tiempo, más optaran por los segundos. Cobrar a los partidos cuentas de gobierno no tiene sentido.

 Lo que sucede con los partidos y los parlamentarios oficialistas responde a una falta de conducción. La disciplina del primer año de gestión no se ha podido recuperar porque el manejo de las crisis que se ha venido sumando no permite otra cosa. En la derecha el tema de fondo no es la lealtad, más bien lo que queda demostrado es que no hay espacio suficiente para hacer críticas, ser escuchados y enmendar en vista de errores evidentes. Un gobierno que no representa sino a una fracción de su voto duro es porque tiene más caídas que aciertos. No hay otra explicación posible.

Víctor Maldonado R.

Hay que dejarse ayudar

La oposición y los gremios de la salud insisten con llamado a Paris para que acepte la ayuda ofrecida.

 Texto carta abierta

 “Las propuestas ofrecidas obedecen a los malos resultados de las medidas implementadas hasta ahora, y que de no modificarse, se profundizará la crisis sanitaria, social y económica”.

 «Ha sido una constante en el manejo de esta pandemia el desprecio por la participación», «no querer dejarse ayudar por quienes han ofrecido colaboración desde un inicio tanto del sector de la salud como de otros sectores (…) es quizás el más importante error que se ha cometido durante esta crisis”. La respuesta ha sido fragmentar y excluir a voces disidentes».

 “Esperamos respuesta del gobierno y la generación de espacios de participación efectivos y con real capacidad de apoyar e incidir en la conducción de la crisis hacia una Nueva Estrategia Sanitaria”.

 Entender nuestro llamado como una propuesta de “co-gobierno” es “no entender lo que implica una democracia sana y moderna, que no comienza y termina en las urnas, sino que se desarrolla en un diálogo permanente con las organizaciones y ciudadanía de un país, donde el liderazgo se ejerce haciéndose responsable de las decisiones e incorporando la mayor diversidad de miradas posible”.

IFE 2.0

Convergencia Progresista exigió rapidez y claridad en la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia 2.0.

 Texto del comunicado público

 “El gobierno acaba de anunciar que ya otorgó el IFE 2.0 de $ 100.000 por persona a 404.530 familias, en tanto el IFE anterior lo recibieron 1.260.000 familias que también debían recibir el IFE 2.0”.

 “Es incomprensible e irresponsable que este nuevo aporte no se les haya otorgado a todas ellas. Además, aún no se sabe cuántos son los potenciales beneficiarios del nuevo traspaso, ni se ha informado a las familias de las gestiones necesarias para obtenerlo”.

 «Primero puso un IFE de $ 50.000, después uno de $ 65.000, más tarde, bajo presión, aceptó uno de $ 100.000. Ahora lo empieza a distribuir de a poco. ¡Ya basta! Exigimos celeridad y transparencia en el otorgamiento del ingreso que desde hace tres meses propusimos».

 “No se ha fundamentado la razón por la cual a muchos se les rechazó el subsidio original, y cuántos de esos ahora sí podrían recibirlo, ya que subió el monto para ser beneficiario”.

 “Por otra parte, hemos conocido la situación de muchas familias cuyo Registro Social de Hogares reporta ingresos superiores a los que han tenido, sin mediar explicación de por qué ello ocurre. La actual situación demanda transparencia, que el gobierno no está teniendo”.