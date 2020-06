Jueces y administradores de Justicia de Punta Arenas se reunen con la Ministra Gloria Ana Chevesich vía zoom

JUECES Y ADMINISTRADORES DE PUNTA ARENAS SE REÚNEN CON MINISTRA GLORIA ANA CHEVESICH VÍA ZOOM

El pasado viernes 26, ministros de la Corte de Apelaciones, jueces y administradores de los tribunales penales, laborales y de familia de la jurisdicción sostuvieron una reunión vía zoom con la ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich, encargada de la coordinación del Poder Judicial en la emergencia sanitaria, Gloria Ana Chevesich, quien está realizando un ciclo de conversaciones con representantes de esas materias en todo el país.

En la instancia participaron los ministros Víctor Stenger, María Isabel San Martín y Marta Jimena Pinto; el administrador zonal de la Corporación de Administración de Justicia; los jueces presidentes de los juzgados de Garantía, Trabajo y Familia y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, junto a sus respectivos administradores. Todos dieron cuenta a la ministra Chevesich de avances, preocupaciones y desafíos de la gestión jurisdiccional desde que se instaló el teletrabajo, y también respondieron a sus preguntas.

«Me he llevado una muy grata impresión en estos días de reuniones, pues he observado que todos con quienes me he reunido, también los funcionarios que se desempeñan en los respectivos tribunales, están motivados en llevar a cabo las audiencias, los juicios, de prestar un buen servicio judicial en las condiciones sanitarias actuales. Obviamente, estamos con muchas limitaciones, pero percibo que están poniendo lo mejor de sí para dar respuesta a los requerimientos de justicia con calidad y en el menor tiempo posible», agregó.