La fragilidad de Puerto Natales – Juan Salvador Miranda – Opiniones

Puerto Natales despertó de un bello sueño que duro dos días, en los cuales no habían pacientes con covid-19, pero el lunes aparecen 2 casos, una trabajador de una constructora y una paciente oncológica, hasta ahí todo era manejable, pero durante la tarde del miércoles los rumores apuntaban a que habían más personas infectadas, la jornada del jueves se hizo oficial de que habían 16 trabajadores de una constructora,

Lo que más preocupa es que entre el domingo y el miércoles aparecieron 18 casos, en las redes sociales la gente postea sobre el segundo brote de las pesqueras, ya que la empresa constructora trabajaba en la ampliación de una pesquera y la semana pasada se registraron en Punta Arenas muchos casos en plantas pesqueras, hay que recordar de que virus viaja,

En Calama las empresas mineras tienen un alto número de mineros infectados ya que en su gran mayoría es personal que vive en otras regiones y se desplaza hacia el norte, ¿Las barreras sanitarias sirven?

De una u otra manera sirven para regular el desplazamiento de personas locales y las que no son del sector no pueden ingresar, pero los controles de temperatura no sirven para los asintomáticos y también para quienes aún no desarrollan el virus (se demora varios días) Las salmoneras y también empresas de construcción no han parado de traer gente desde otros lugares del país a la región de Magallanes, hay que recordar lo que está sucediendo con la minería en Antofagasta. El virus viaja y es altamente infeccioso, no es difícil de entender eso, cierto. A raíz de este panorama complicado, creo que hay que darse cuenta de nuestra fragilidad y también como las autoridades deben abordar la situación para prevenir los brotes de covid-19.

-Fortalecimiento del sistema.

-Detección precoz (testeo).

-Trazabilidad de los contactos.

-Aislamiento de los mismos

-Cuarentenas efectivas para las personas que ingresen a la región.

-Contratación de mano de obra local.

También tenemos la responsabilidad personal en este proceso, la del auto cuidado y el cuidado hacia los demás, tenemos que respetar los protocolos de bio-seguridad (Uso de mascarillas, lavado de manos, uso de guantes).

Nosotros debemos de ser los principales prevencionistas, para así poder evitar el contagio.

Las noticias quizás son grises en estos últimos días y nos llaman a estar alertas y nos muestran lo frágiles que somos, hay que tener claro de que sin una vacuna esta pandemia ha llegado para quedarse en nuestro planeta, por eso debemos tomar todos los resguardos sanitarios.