Llegó el momento de la épica colectiva -Víctor Maldonado – Opiniones

: “Llegó el momento de la épica colectiva”.

 La propuesta de Espacio Público de hacer entrar al Gran Santiago a un estado de hibernación abrió la puerta a un nuevo debate. Más que entrar en hibernación o no, lo que importa es saber si estamos en condiciones de establecer una medida extrema como esta (o cualquier otra), si es que decidiéramos tomarla.

 No podemos detener casi del todo una ciudad sin habernos asegurado que nadie dejará de tener las reservas suficientes para afrontar semejante prueba. No existen los osos flacos hibernando sino los bien abastecidos para pasar durmiendo el invierno, lo mismo les sucede a las personas.

 Una medida como esa no puede ejecutarse sin haber aprobado antes los proyectos de ley producto del pacto con la oposición. Pero no solo eso: hay que asegurarse que la ayuda prometida se convierte en ayuda efectiva en manos de los destinatarios. La magnitud de este esfuerzo colectivo superará cualquier otra cosa que hayamos intentado hasta ahora, dada la premura con la que hay que actuar y el alcance nacional de la tarea.

 Si este acuerdo va a tener problemas no es por los textos aprobados, sino por las acciones concretas que dejen de ejecutarse de modo que lo hagan realidad. Asegurar algo así suele ser difícil en tiempos rutinarios, mucho más ahora, que todas las deficiencias de la administración parecen pelearse por aparecer.

 Para peor, se ha producido un aprendizaje inverso al deseado. El grado de incumplimiento de la cuarentena ha llegado a ser sorprendente en varias comunas. Los incumplimientos son lo único que en las actuales condiciones gozan de buena salud. Mañalich deja a su sucesor un país indisciplinado, de conciencia leve ante la presencia invisible del peligro. Ahora se trata de ir contra la corriente y empezar a manifestar la sensata conducta colectiva de la que desde siempre fuimos capaces, pero que la autoridad no fue capaz de motivar.

 Constatar que la situación se puede ir agravando aún más y que no nos van quedando más alternativas, no produce de por sí las condiciones favorables para comportarnos de menor forma. Sin autoridad central no hay posibilidad de tomar acciones más drásticas. Reducir la actividad autorizada a las funciones “indispensables”, supone que alguien define que se entiende por este concepto y que ha conseguido la aceptación de todos. Algo que se dice rápido, pero que es una prueba muy exigente. Antes de decidir sobre las nuevas y más exigentes medidas a adoptar, tenemos que asegurarnos de cumplir aquellas que ahora mismo están en vigencia.

 Lo que no podemos hacer es alterar la inercia que ya trae la crisis sanitaria. Vamos a pasar por el período más difícil, sin poder evitarlo. Quienes se declaren enfermos la próxima semana, ya se habrán infectado ahora, las medidas correctas tomarán semanas de intenso trabajo, no son de aplicación inmediata.

 Estamos tratando de encontrar soluciones mágicas que nos signifiquen un esfuerzo mínimo. Cada vez que hemos tenido que escoger entre cambiar nuestro comportamiento o poner normas más exigentes, hemos preferido cambiar las normas, a sabiendas que no estamos respetando ni siquiera las que existen ahora y que son más fáciles de cumplir.

Víctor Maldonado R.

Pluralismo político en TV

Los jefes de bancada desde la DC hasta el Frente Amplio solicitaron al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) velar por el pluralismo político.

 Texto de la carta

 “Creemos que la participación en los distintos programas de televisión de personas que pertenecen al ámbito de la política debe ser equilibrado entre los distintos sectores que participan de la vida nacional a fin de velar por el pluralismo que la ley exige a los servicios televisivos en sus emisiones y programación”.

 “Durante el período que ha transcurrido de la presente pandemia, hemos visto que diferentes programas, especialmente los matinales de los distintos canales de la televisión abierta, han invitado a funcionarios de gobierno, alcaldes, parlamentarios y dirigentes políticos”.

 “No obstante, diversos estudios que se han divulgado a la opinión pública, demuestran que los representantes de los partidos que pertenecen a la coalición llamada “Chile Vamos”, superan al resto de los sectores políticos en una relación de 2/3 a 1/3”.

 “El CNTV debe en su rol de regulador de los servicios de televisión, tomar cartas en el asunto y velar porque efectivamente en nuestra televisión se cumpla con los principios del pluralismo político, con una participación adecuada y equilibrada de todos los sectores políticos que participan de la vida nacional en los diversos programas que emitan los canales de televisión”.

El problema de la letra chica

Carlos Montes exige a La Moneda claridad con cifras de cobertura real que tendrá el Ingreso Familiar de Emergencia.

 Senador Carlos Montes (PS)

 Lo señalado por Piñera fue lo que el Gobierno presentó al inicio de la mesa de negociaciones “y nosotros le dijimos que no”. “Es por eso que le pedimos al Ejecutivo que por ningún lado tengamos confusiones, letra chica o se pongan barreras de entrada”.

 Esa cifra “se discutió mucho en el equipo que trabajó esos días, estuvo en la propuesta inicial del Ejecutivo, pero nosotros no lo aceptamos, porque decíamos que hay incorporar a más gente, porque bajo de 40% de vulnerabilidad hay 3 millones 200 mil familias”.

 Senador Álvaro Elizalde (PS)

 El Presidente «insiste en la letra chica, burlando lo acordado este fin de semana. El número de familias que deben recibir el ingreso de emergencia es muy superior al anunciado por el Gobierno. Es inconcebible que a menos de 72 horas de suscrito el marco de entendimiento, el Ejecutivo no cumpla la palabra empeñada. Parece que todavía no toma consciencia de la magnitud de la crisis».

 Diputado Daniel Núñez (PC)

 “Los comunistas nos jugaremos en el Parlamento por llegar a 126 mil per cápita y aumentar cobertura”.