Llenar los actores de espacios de decisión – Victor Maldonado – Opiniones

 Después de un acuerdo económico social lo que corresponde es enfrentar la emergencia en su punto focal, es decir, desde su aspecto sanitario. La oposición no ha esperado a ser convocada por el oficialismo, sino que se ha adelantado a hacer público su diagnóstico, propuesta de enmienda y oferta de colaboración. De todo esto hay que congratularse.

 Los diagnósticos tienen que ser desencarnados para que sirvan y el que se entregó cumple con esta condición. La estrategia de gobierno ha fallado, eso ha puesto en riesgo la vida de muchos compatriotas, ha faltado participación y se ha dificultado la colaboración.

 Se falló en puntos críticos al subvalorar la importancia de la salud primaria en el combate de la crisis y en perder la trazabilidad del contagio. La búsqueda de una “inmunidad de rebaño” entregó muy malos resultados, las cuarentenas han tenido poca efectividad y la comunicación para alertar sobre el riesgo no fue efectiva.

 La propuesta de enmienda de los errores parte de la base de que es difícil revertir las falencias de largos meses. Por eso, el ofrecimiento de colaboración adquiere un tono imperativo del que sabe que no se puede esperar.

 Como se señala todos los días, no basta con un cambio de ministro si no se cambia de estrategia. Es mejor asumir el costo de enmendar que ser víctimas del costo de persistir en un mal camino. No se trata de cobrar cuentas, lo que se requiere es asumir responsabilidades compartidas.

 La estrategia que se propone es la de cortar la trasmisión del virus entregándole un papel central a la salud primaria porque se requiere mejorar el testeo, activar un mejor rastreo de casos y tomar decisiones de aislamiento de personas desde el terreno.

 Si un alto sector de la población está en condiciones de vulnerabilidad, entonces todas las políticas públicas se han de coordinar para mitigar las precariedades más evidentes que se han detectado.

 Un mejor tratamiento sanitario requiere contar con una situación social estabilizada, con una comunidad en condiciones de colaborar porque sus necesidades vitales están cubiertas. No se puede pedir lo que no se entrega, tal como hasta ahora ha ocurrido. De igual manera, no podemos pedir que el personal de salud nos cuide si nosotros no les cuidamos también.

 Luego todos los actores claves deben involucrarse mediante su incorporación en un Comité Nacional de Crisis. Hay que vaciar las galerías de observadores y llenar los espacios de decisión de actores. Nadie reclama transparencia cuando están todos dentro.

 La petición de reunión al ministro de Salud está bien fundamentada. En cualquier caso, hay que tener claro que se nos va a medir con la misma vara con la que hemos medido al gobierno. Si esta oferta se toma es para que las cosas marchen mejor y de manera palpable. Las acciones han de ser cumplidas con mayor efectividad, partiendo por las cuarentenas. Los comités nacionales no bastan, si la estrategia se juega en el territorio, la coordinación ha de ser regional y local.

Víctor Maldonado R.

Proyectos inconstitucionales

Piñera busca cambios a los procedimientos del Congreso, pensando en la declaración de admisibilidad de los proyectos. La idea generó una serie de reacciones y cuestionamientos en la oposición.

 Declaración publicada de Adriana Muñoz y Rabindranath Quinteros

 «Lamentamos que, en lugar de llamar a la moderación y entendimiento, tan necesario en medio de la crisis que afecta al país, el señor Presidente de la República busque perseverar y profundizar una disputa sobre los procedimientos referidos a la admisibilidad de mociones parlamentarias».

 Adriana Muñoz, presidenta del Senado (PPD)

 “La declaración de admisibilidad de las mociones e indicaciones es una prerrogativa de las y los diputados y senadores”.

 “En caso de discrepar de estas decisiones, el Ejecutivo dispone de la facultad de requerir al TC”.

 “Es bastante agresivo en mi opinión lo que él ha hecho”, es “una verdadera intromisión en la normativa y la legalidad interna” de otro poder del Estado, “afectando gravemente su independencia”.

 Álvaro Elizalde, presidente del PS

 «No se entiende la propuesta del Presidente. La propia Constitución le entrega herramientas en caso de que considere que un proyecto de ley es inconstitucional».

 “Las declaraciones de Piñera revisten la máxima gravedad, porque pasan a llevar el marco institucional vigente”.

 Diputado Matías Walker (DC)

 En su cuenta Twitter: “Soy de los que habitualmente respaldan declaraciones de inadmisibilidad que han hecho las distintas mesas cuando un proyecto es de iniciativa exclusiva. Con todo, la comisión que pretende convocar el Presidente para perfeccionar procesos de dicha declaración es improcedente.

 “A la única entidad que le corresponde discutir perfeccionamiento al proceso de declaración de inadmisibilidad de los proyectos de ley es al propio Congreso Nacional, y así espero lo hagan valer presidentes de ambas cámaras”.

 Fuad Chahin, presidente DC

 “Si el Gobierno no quiere pagar el costo político de ir al TC, debe decirlo más claramente y no armar comisiones innecesarias”.

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 Estimo que no era necesario “conformar un comité de expertos para analizar si los actos o las leyes que elabora el Congreso se ajustan o no a la Constitución. El propio Presidente de la República tiene la facultad, ya sea de ir al Tribunal Constitucional (TC) o de vetar una ley si opina que no se ajusta a la Constitución”.

 Catalina Pérez, presidenta RD,

 “Es lamentable ver al Presidente preocupado de intervenir en funciones del Congreso, que es un poder autónomo, con tal de impedir que legislemos sobre prohibir el corte de servicios básicos o el posnatal de emergencia”.

