Lluvia y nieve pronostican en Magallanes este jueves 18 de junio: temperaturas hasta – 6° bajo cero

El pronóstico público austral, prevé para mañana jueves 18/06, precipitaciones de agua en Punta Arenas, Porvenir, Cerro Sombrero y Villa Punta Delgada; precipitaciones de nieve en Puerto Natales, Torres del Paine, Villa Tehuelches y Pampa Guanaco. Para Puerto Williams solo se espera nubosidad parcial.

Además en Pampa Guanaco durante la madrugada se espera neblina.

La condición del viento será débil en toda la región.

Las probabilidades de escarcha en la región serán las siguientes (madrugada-mañana-tarde y noche):

ALTA (durante todo el día): Puerto Natales, Torres del Paine, Puerto Williams y Pampa Guanaco.

ALTA – ALTA – MEDIA – ALTA: Villa Tehuelches.

ALTA – ALTA – NULA – MEDIA: Cerro Sombrero.

ALTA – ALTA – BAJA – MEDIA: Villa Punta Delgada.

ALTA – ALTA – NULA – BAJA: Punta Arenas.

ALTA – ALTA – BAJA – BAJA: Porvenir.

Las temperaturas mínimas se prevén entre los -6° C; y -2° C; y las máximas entre los -1° C; y 4°C.

Índice de radiación UV: 1-2 Bajo.

Cabe destacar que la Región mantiene vigente Alerta Verde Temprana Preventiva por Heladas.