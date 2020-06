Movimiento por la Dignidad de Magallanes se pronuncia en la crisis actual

Punta arenas 15 de Junio de 2020, el Movimiento por la Dignidad declara:

Somos un movimiento de personas diversas, autoconvocado, nacido en las calles en medio de las

manifestaciones de un pueblo que se levantó para exigir dignidad. Durante la revuelta que puso a todo

el país en las calles, ejerciendo nuestros derechos de expresión individual y colectiva, nos dedicamos

activamente a visibilizar los problemas que por décadas afectaron y condenaron al pueblo trabajador, a

la infancia, a las mujeres, a los pueblos originarios y a las Disidencias, a vivir en condiciones de

precariedad y miseria, marcadas por la violencia, el abuso, la marginalidad, el endeudamiento, el maltrato y la muerte.

Trabajamos con energía en levantar junto a otras y otros miles, las demandas históricas de nuestro pueblo que cansado de tanta desigualdad e inequidades explotó en coraje y rebeldía. Somos parte de

los y las que han estado en la protesta popular impulsando demandas sociales para vivir con dignidad; exponiendo nuestra integridad física enfrentando la represión policial y de las fuerzas especiales;

realizando distintas acciones e intervenciones para educarnos, expresar y visibilizar el pensamiento y el sentimiento de generaciones postergadas en el ejercicio de sus derechos “a vivir en paz y en igualdad.”

Participamos activamente en el levantamiento popular desde octubre de 2019, marchamos junto a miles, con nuestros niñez y familias, aun cuando los militares fuerte y vilmente armados, en vano quisieron amedrentarnos reviviendo los momentos más oscuros de nuestra historia; participamos en cabildos, asambleas y encuentros vecinales, tejiendo de esta manera las redes que construyeron a través de la reflexión, la discusión, la organización y la acción, las bases ideológicas de la Asamblea del Movimiento por la Dignidad.

Creemos firmemente que estas tareas no se detienen con la pandemia presente, sino que, por el

contrario, el contexto nos exige ponernos a disposición del pueblo en momentos en los que más se

necesita resistir ante una crisis que es sanitaria, pero también social, cultural y económica. Por ello,

reorganizamos nuestro trabajo en acciones de solidaridad, de apoyo y de contención mutua, con la

convicción de que solo el pueblo cuida al pueblo, y que seremos nosotros y nosotras en unidad, las

mismas que se han levantado y organizado para exigir un mundo mejor, quienes lo construiremos en

estos momentos difíciles.

El Movimiento por la Dignidad ha levantado diversas acciones políticas, de orientación, apoyo social,

gestión y coordinación entre las organizaciones sociales y organizaciones autoconvocadas presentes

en la lucha por una vida digna para todas, todos y todes. Reflexión política y social, debate, organización

popular, articulación y acción autogestionada son las características e identidad de nuestro Movimiento,

que hoy en tiempos de crisis y dificultades se ponen al servicio del pueblo, del bien colectivo y de los

procesos de transformación global que hoy nos requieren, no solo a nosotres, sino que a todas las

voluntades y sentimientos revolucionarios para hacer posibles los cambios que necesitamos.

El Movimiento busca visibilizar las desigualdades de clase y la falta de acceso a diversos beneficios que

el Estado no entrega de manera inmediata y/o que se ve coartada mediante el RSH (Registro Social de

Hogares) instrumento que además sólo clasifica y no aplica a mejorar la calidad de vida y bienestar

social de las personas, coaptando la igualdad de derechos a una vida digna.

Alcanzar una discusión política en todos los contextos nos llevó a accionar mediante un programa radial

semanal financiado con los aportes voluntarios de quienes componen este Movimiento, así como

también visibilizar las denuncias y acciones sociales a través de un Boletín Informativo “El Patagón

Rebelde” que se construye solo con las voluntades de quienes ponen su talento, opiniones y trabajo en

ello, para informar y discutir nuestros temas de interés público.

Frente a la inoperancia e inefectividad del gobierno a nivel central y local para abordar con prontitud las

necesidades crecientes de la población debido a la pandemia de Covid-19 y que para nuestra comuna

fue peligrosamente crítica en el mes de abril principalmente, se organiza originalmente un grupo de

compañeras y compañeros que en forma voluntaria dieron respuesta a las necesidades alimentarias a

través de acopios autogestionados de alimentos generando las “canastas de la resistencia” para quienes

iban quedando desempleados en el contexto de una necesaria cuarentena sanitaria. Lo anterior, y

ampliando más la mirada, derivó en la conformación de un Equipo de Profesionales de Autogestión

Popular (EPAP), compuesto por personas de diversas profesiones y oficios que han entregado

asesorías, contenciones emocionales, orientaciones sociales, educativas, jurídicas y de salud de manera

gratuita para la ciudadanía.

En relación con las canastas familiares, hasta el momento se han entregado cerca de ciento cincuenta,

con un costo app. de $25.000 cada una con los requerimientos nutricionales básicos para este clima,

útiles de higiene personal y artículos de aseo para combatir el virus. Se entregan en un plazo de siete

días, los días domingos sin necesidad de requerir ningún tipo de documentos para las personas que las

reciben, evitando realizar una burocracia estéril y sin sentido y sobre todo resguardando la dignidad de

quien la necesita.

Para financiar el costo de estas canastas se utiliza un sistema mixto que consiste en promover por redes

sociales y contactos personales la acción solidaria traducida en aportes en dinero los que son

transparentados y asegurando la sanitización correspondiente. Además, se autogestionan centros de

acopios de alimentos y útiles de aseo en almacenes y negocios que se encuentran en diferentes barrios

de nuestra ciudad, a los cuales se les entrega una caja con la finalidad de que quien desee colaborar y

cooperar pueda hacerlo en la medida de sus posibilidades, con lo cual se contribuye además de re

instalar en la comunidad la acción política de que el pueblo ayuda al pueblo.

Actualmente, se han entregado casi doscientos sacos de leña a las familias más vulnerables de esta

ciudad, gracias a los dineros aportados por diferentes personas a través de la campaña «En este invierno

el Pueblo cuida al Pueblo», para que nadie pase frío. Las entregas de leña han sido realizadas en

diferentes puntos de la ciudad, pero principalmente a “las comunidades en tomas” que se encuentran

en el cordón periurbano. Para el financiamiento de la leña se ha ocupado un sistema mixto de aportes

en dinero y también a través de la autogestión de donaciones de leña y pallets. A través de acciones de

gestión alimentaria se ha apoyado a la comunidad en toma con raciones alimentarias para 80 personas

en tres oportunidades.

Mediante esta declaración y las diversas acciones políticas que la sustentan, este Movimiento exige y

trabaja para lograr una nueva Constitución para Chile, a través de una Asamblea Constituyente soberana

y popular, eliminando el sistema de modelo de desarrollo neoliberal, debido que solo a través de este

cambio, en el momento actual, se podrá modificar el sistema económico actual que se consagra en la

actual carta magna, con la concepción de un Estado subsidiario y que precariza las condiciones

laborales y económicas de las personas, teniendo en la actualidad su mayor exponente en el fracaso

del sistema de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP).

Por lo tanto, la nueva Constitución debe resguardar que el Estado Chileno sea garante de derechos

fundamentales y no subsidiario como el que mantenemos en la actualidad, constituyéndose con un

sistema de protección social igualitario.

Solo el trabajo en conjunto y la unión de tantas voluntades ha sido posible levantar a nivel local, los

apoyos necesarios para discutir y manifestarnos en las calles y dar cara y enfrentar a un gobierno que

nos violenta día a día. Esta lucha es de todos, todas y todes, por lo que, invitamos a las personas a

empatizar y manifestar su descontento con este sistema que nos oprime y esclaviza.

El Movimiento por la dignidad, hace un llamado a que no sigamos avalando la miseria, a no bajar los

brazos y no callar las desigualdades de nuestra comuna, región y país.

#HastaquelaDignidadsehagaCostumbre