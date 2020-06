Nublados y bajas temperaturas en Magallanes se pronostican para este miércoles 17 de junio

El pronóstico público austral, en el se prevé para mañana miércoles 17/06, nevadas en Puerto Williams durante la madrugada y la mañana; neblina en Porvenir durante la mañana y Natales durante la madrugada; para el resto de la region se espera cielo con nubosidad parcial.

La condición del viento será débil de hasta 40 km/h.

Las probabilidades de escarcha en la región serán las siguientes (madrugada-mañana-tarde y noche):ALTA (durante todo el día): Torres del Paine, Puerto Williams y Pampa Guanaco.ALTA – ALTA – MEDIA – ALTA: Villa Punta Delgada y Villa Tehuelches.ALTA – ALTA – NULA – ALTA: Punta Arenas, Porvenir, Puerto Natales y Cerro Sombrero.

Las temperaturas mínimas se prevén entre los -5° C; y -1° C; y las máximas entre los 1° C; y 4°C.

Índice de radiación UV: 1-2 Bajo.

Cabe destacar que la Región mantiene vigente Alerta Verde Temprana Preventiva por Heladas.

