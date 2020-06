Por alta demanda, Registro Social de Hogares atenderá hasta el 19 de junio en la escuela Manuel Bulnes de Punta Arenas

Con el objetivo de dar respuesta a muchos vecinos que necesitan tener actualizado el Registro Social de Hogares, y ante la alta demanda que existió el primer día, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, anunció que se continuará atendiendo, hasta el 19 de junio, entre las 9.30 y 13.30 horas, en la escuela Manuel Bulnes.

La atención, realizada por parte de los funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio, se ha realizado con el objetivo de adaptarse a la contingencia y colaborar con los vecinos, acomodándose a los espacios y funcionarios con los que se cuenta.

“Muchos bonos que da el Estado vienen asociados con fichas y un número importante de las fichas no están actualizadas, sobre todo con los cambios de los últimos meses, donde muchos de nuestros vecinos han perdido sus trabajos. Por eso es que hemos hecho un esfuerzo grande de ir adaptando nuestra Municipalidad para dar respuesta a ello, pero también cumpliendo con las normas sanitarias”, afirmó el alcalde Radonich.

Si bien en principio la atención se había planificado para los próximos miércoles de junio, se decidió realizar un cambio y mantener la atención hasta el viernes 19 del presente, para poder atender a los vecinos que así lo requieran.

El alcalde explicó que el Registro Social de Hogares depende del Ministerio de Desarrollo Social y existen plazos establecidos para la actualización de los datos.

“Esto no es automático, porque el Sistema Nacional del Estado tiene muchos años y todos los días 5 de cada mes se actualiza. Por lo tanto, si yo ingreso hoy los datos posiblemente estén el 5 de julio recién actualizados. (…) Lo que hace la Municipalidad es recibir los documentos que establezcan que hay un cambio de condición social para que el próximo mes se pueda actualizar la Ficha”, expresó la autoridad comunal.

Cabe hacer presente que los vecinos también podrán optar a trámites que realiza el Registro Civil. “Lo que pretendemos es fundamentalmente colaborar con la clave única, que si bien para esta actividad no era necesaria, sí para muchas otras prestaciones se necesitan. Mucha gente está renovando su cédula de identidad, tenemos la opción de entregar certificados y cualquier otra información en que podamos ayudar y colaborarle a las personas que están atendiéndose en la escuela”, indicó el director del Registro Civil, Mauricio Peñailillo.

Compartir Pin 28 Compartir