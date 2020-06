Por si no lo sabía: Desbordes es un guerrillero encubierto – Víctor Maldonado – Opiniones

:

 ¿Qué haría usted si fuera un dirigente de derecha y tuviera que tomar decisiones, sabiendo que tiene un gobierno decepcionante que comete muchos errores? Muy probablemente tendría que concentrarse en tres cosas: Hacer política de contención para evitar que las fallas del gobierno más los afecte; trataría de representar lo mejor posible a su base de apoyo; buscaría ser un actor relevante en los acuerdos políticos para validar la vigencia de su sector.

 Ese es el papel que tienen que desempeñar los dirigentes del partido en el oficialismo y nadie dijo que fuera fácil. Cada uno ellos saben muy bien que no puede dejar de pagar costos, pero la sabiduría política consiste en escoger los problemas inherentes al mejor camino disponible, esperando que los aciertos compensen los baches del camino.

 Es lo que ha hecho Mario Desbordes y, ahora que toca renovación de directiva, su oposición interna se ha movilizado para que no continúe. ¿Quiere saber cómo les ira en este intento? Bueno, la respuesta es sencilla pero requiere continuar un poco con el análisis.

 Las dificultades para dirigir en la derecha están aumentando, en la medida que la administración Piñera muestra sus falencias en cada oportunidad que puede. Al principio respaldaron a La Moneda en todo, pero ahora no pueden hacerlo.

 Como las elecciones se acercan y los que ponen la cara son los partidos, pueden dejar pasar muchas cosas, pero no las medidas que los ponen contra su propio electorado. Así que ahora están obligados a pedir que se enmienden los errores de bulto y proceder a rectificar si es necesario. Así que hay que enfrentarse con los mismos que se está apoyando. ¡La vida es dura y más con Piñera!

 Los partidos son heterogéneos, siempre hay más de una opinión, pero al final hay una corriente mayoritaria y a todos les gusta saber que se trabaja consistentemente con rumbo conocido. Desbordes representa a la corriente principal, la encarna y la coordina y por eso está donde está.

 Lo que en RN reclama la minoría y su vieja guardia es que no se les hace caso, no obstante reconocen que están en la periferia y que, si tuvieran que decidir, no harían algo muy distinto de lo que se hace ahora.

 No hay que extrañarse cuando, desde Tierra del Fuego, Carlos Larraín hace un alto en sus labores, deja de contar ovejas (no es que tenga insomnio: es que tiene muchas ovejas) y ataca al presidente de su partido. Con la sutileza que lo caracteriza dice que Desbordes ha convertido a RN en “vagón de cola en el carro paramilitar que ha montado la izquierda para destruir nuestras instituciones” y que “está llevando a RN a la izquierda”. Aclara, eso sí, que no es nada personal. ¡La vida es dura y más con Larraín!

 La capacidad de diálogo es parte importante del capital político de un partido, dejarse llevar por el sector más duro del gobierno, entrando siempre en conflicto con alguien no es un camino por seguir. ¡La vida es dura y más con Larroulet!

 Así, ya encontramos la respuesta: a los enemigos de Desbordes les ira mal porque su línea política no tiene reemplazo, porque la mayoría interna no quiere el reemplazo y porque acompañar al gobierno al despeñadero no tiene destino.

Víctor Maldonado R.

Invitación a Brahm

La Comisión de Constitución de la Cámara acordó invitar a presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Luisa Brahm, donde abordó la pugna entre el Ejecutivo y el Congreso respecto a la admisibilidad de las mociones parlamentarias.

 Diputado Matías Walker (DC)

 “Si se hace un llamado a respetar íntegramente la constitución, bueno hay que partir por casa. Quien tiene que dar el ejemplo es la presidenta del TC ciñéndose a las facultades expresas que están establecidas en la carta fundamental”.

 Diputado Leonardo Soto (PS)

 “La actuación de la señora María Luisa Brahm es una de las más graves que se ha conocido al interior del tribunal y que lo degradan aún más en el debate y en la polémica pública que viene enfrentando hace mucho tiempo respecto a la manera que funciona”.

 “Lo que hemos visto con el primer episodio de que hay falta de probidad o indicios, y este episodio donde al parecer ella, la presidenta del TC se involucra en el debate político para proteger a su antiguo empleador que era el presidente Piñera”.

 “Voy a presentar una moción parlamentaria para poder incluir la posibilidad de acusar constitucionalmente a los miembros del TC cuando falten gravemente a la Constitución y las leyes como lo está haciendo hoy la presidenta del tribunal”.

 Diputado Hugo Gutiérrez (PC)

 “La declaración de la señora Brahm para estos efectos sin duda es bastante impertinente y debió haber guardado un recato ante la eventual resolución que tienen que tomar con temas de mociones parlamentarias que pueden ser declaradas admisibles e irán a parar al TC (…) Parece una fractura evidente a nuestro estado de derecho”, concluyó.

 Declaración de la mesa del Senado

 “La opinión vertida ayer por la presidenta del TC, refuerza nuestra convicción de que el camino de confrontación no es lo que el país necesita, en momentos en que se atraviesa una crisis tan profunda”.

 Seguiremos “defendiendo las prerrogativas institucionales del Congreso Nacional y nuestra Corporación, cuando sea necesario”, pero que creemos que no es “útil seguir escalando esta polémica”.

Lorca se lo merece

Alta Comisionada DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet destacó la decisión de la municipalidad de Independencia de cambiar el nombre la Avenida Santos Dumont por la del médico Carlos Lorca.

 Michelle Bachelet, Alta Comisionada DD.HH. ONU

 “El compromiso y la lealtad de sus principios se unían en su trabajo diario. La vocación por los demás no era un discurso, era entrega inquebrantable. Y eso, ayer y hoy, no se olvida. Ni en los turnos por brindar salud digna a cada persona, ni en la transformación social que Chile sigue anhelando. Por eso este homenaje es tan necesario”.