Primero para dónde vamos, luego quién conduce – Víctor Maldonado – Opiniones

 El manejo de la pandemia es una tarea nacional cuya cúspide está quedando vacante. Esta es una constatación que produce muchas reacciones, pero que reafirma un diagnóstico compartido. Los hay, como Carmen Frei, que piden directamente la salida del ministro de Salud; otros, como Manuel José Ossandón, prefieren señalar que se ha cumplido una etapa y hay que pasar a otra… sin Mañalich; todavía hay quienes sugieren, como Eduardo Engel, que las tareas peor desempeñadas (como el procesamiento y entrega de datos) se debe entregar a las expertas manos de las universidades más importantes del país.

 Suplir, cambiar, hacer la posta, son formas diferentes de referirse a una carencia sentida y constatada. Aluden a la falta de confianza. La etapa previa a lo más duro de la crisis sanitaria (en la que nos encontramos), estuvo caracterizada por las reiteradas muestras oficialistas de seguridad en su propio buen desempeño. Superaríamos con mucho el desempeño de otros países menos precavidos que nosotros. El carácter de Mañalich se prodigó en diversos conatos verbales con quienes disintieran de sus opiniones y acciones. Esto ya es cosa del pasado.

 Darse ínfulas al inicio es gratis, la dificultad estriba en que pronto la autopromoción tiene que verse reflejada en buenos resultados; pero eso no amilanó al involucrado. Nadie ha podido decir nunca que a este gobierno le falle la autoestima y la complacencia de sus personeros en sus capacidades.

 No se conoce un buen manejo de una crisis sin un mando central respetado y eficiente. Nuestro problema como país no es la crítica que se le puede hacer a Mañalich, más bien consiste en que el mando central es una función que se está dejando de ejercer por el ministro de Salud o por cualquier otro.

 El resultado que se consigue es que estamos perdiendo disciplina social y, junto con ello, la pandemia se está propagando con mayor facilidad. Es lo que están constatando los alcaldes, los más cercanos a detectar las conductas sociales predominantes. El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, insistió en pedir la aplicación de cuarentena en Valparaíso porque “mucha gente sigue saliendo”. Lo que ocurre en el puerto es una conducta que se detecta en todo el país. El problema no es solo que falten cuarentenas, es que las medidas se respetan cada vez menos, por eso los contagios suben en comunas con cuarentena.

 Si en algo ha fallado la autoridad a cargo es que no está posibilitando una respuesta social acorde a la gravedad de la situación. Cuando una crisis está bien llevada, la autoridad habla y todo siguen las instrucciones. Cuando habla Mañalich empieza la discusión. Da una cifra y se le replica con otras; toma una medida y se duda sobre su efectividad; no toma una medida y se considera que se está retrasando en adoptarla. Es una fuente de dudas no de certezas.

 En una crisis nadie sigue siendo evaluado como antes: se potencia o se debilita pero igual no queda. Mañalich no se está fortaleciendo. Lo que debemos hacer es conseguir un pacto social para enfrentar la emergencia (como el que ahora se negocia) y luego extenderlo al manejo de la crisis sanitaria. El acuerdo sobre lo que hay que hacer está primero, el tema de quién conduce el acuerdo y lo ejecuta es un problema posterior.

Víctor Maldonado R.

El instructivo de la caja de alimentos

Parlamentarios de oposición han calificó de “gravísimo” el instructivo de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) para repartir cajas de alimentos, presentando oficios a Contraloría para que revise los protocolos y persiga las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.

 Senador Guido Girardi (PPD)

 “Vamos a presentar una denuncia en la Contraloría para que realice la investigación que corresponde. No se puede intentar sacar beneficios de situaciones tan dolorosas como estas. Eso habla de miseria humana. Son fondos públicos, financiados por todos los chilenos, para ir en ayuda de quienes viven una situación dramática”.

 “No es la función de un ministro repartir cajas ni de la Secom decir cómo utilizar las emociones de las personas para beneficio propio. Esto no debe quedar sin sanción. No se puede volver a repetir, pues daña lo más importante para una autoridad, que es la confianza”.

 “¿Cómo nos ponemos detrás del gobierno para combatir la pandemia con este tipo de acciones? Estos hechos lesionan e impiden que se pueda tener confianza en las autoridades. Por eso es fundamental que el presidente aclare si tenía conocimiento de la minuta y que le pida perdón a todo el país”.

 Texto del oficio presentado Joanna Pérez y Gabriel Ascencio (DC)

 “Ha existido un aprovechamiento sin precedentes, pasando llevar la dignidad de las personas” y si estos protocolos son “verídicos” significaría que “el gobierno valida la explotación y el morbo que genera el dolor humano, permitiendo que la entrega de cajas con alimentos, necesidad humana básica, se transforme en un espectáculo mediático».

 “La campaña siempre ha estado enfocada en valorar al Presidente de la República, Sebastián Piñera, a sus autoridades, y explotar la imagen sensible de personas vulnerables, víctimas de una doble crisis de salud y económica para fines meramente políticos o de enaltecimiento de la figura presidencial”.

Cambio de la ministra de la Mujer

Maya Fernández pide que la nueva ministra impulse una agenda de género en los temas de pandemia.

 Diputada Maya Fernández (PS)

 “La exministra Santelices no tenía ninguna opinión respecto a los proyectos, no tenía mucha claridad sobre lo que estaba pasando”

 “Lo que ha ocurrido ha sido predecible y lo dijimos desde el día uno: el Presidente nombró a una ministra que más tenía que ver con un cuoteo político que con su experiencia a impulsar una agenda de género”.

 “Es lamentable lo ocurrido, pero es lo que está ocurriendo con este gobierno que no tiene una idea clara de la agenda de género que quiere impulsar. Hay proyectos muy importantes que se están discutiendo en el Congreso, como el Post Natal de Emergencia, pero la exministra Santelices no tenía ninguna opinión respecto a los proyectos, no tenía mucha claridad sobre lo que estaba pasando con la Violencia Intrafamiliar a propósito de las cuarentenas”.