Roberto Rodríguez, Gerente de Inversiones Australes, por cese anticipado de contrato del transporte mayor en Punta Arenas: “Nos parece un acto arbitrario e ilegal y recurriremos a todas las instancias legales que correspondan”

El máximo ejecutivo de la empresa administradora del sistema Vía Austral subrayó que si el Ministerio de Transporte desea hacer cambios, debe hacerlo de la manera que establece la ley.

El gerente general de Inversiones Australes, Roberto Rodríguez, criticó la forma en que está actuando el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT), que han dispuesto de forma arbitraria y abiertamente injusta, todos los medios posibles para que una empresa extranjera, sin operaciones relevantes o similares propias que no nos pudo comprar por falta de financiamiento en diciembre de 2019, tome un contrato que está por terminar en mitad de una pandemia alegando ‘interés público’ cuando los magallánicos están en sus casas.

Es un hecho conocido que la actual ministra del ramo, Gloria Hutt, conoce de mejor manera y en forma personal a los ejecutivos de Ascendal -basta con ver la agenda de lobby y las visitas de estas personas a la ministra pese a no tener ningún contrato con el Estado- y que no es la primera vez que el conflicto de interés asoma en la cartera vistos los casos de Tur Bus, en que la actual jefa de cartera era asesora de dicha empresa en la licitación fallida de Transantiago, poco antes de jurar en el cargo y hoy. También, viene a la memoria el caso de la empresa Dittborn y Unzueta, de propiedad del primo político del ex ministro del interior, Andrés Chadwick.

Así, sin licitación ni concurso, con los magallánicos en casa, el MTT desde Santiago ha dispuesto la instalación de una empresa que conocen pero que no ha ni concursará transparentemente.

Conforme lo ha anunciado la propia ministra -pese a existir recursos administrativos pendientes de los que debe conocer y fallar- el MTT optó por el camino del término anticipado, del cual la empresa ya ha sido notificada, pero respecto del cual aún restan muchas acciones que la empresa ejercerá antes de sembrar la incertidumbre entre los proveedores y trabajadores de la actual administradora del sistema de transporte mayor Vía Austral.

Este lunes (22 de junio) la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, dio a conocer junto al intendente de Magallanes, José Fernández, la llegada de una nueva flota de buses a Punta Arenas, y de paso, dio a conocer el cese anticipado del contrato de concesión que hasta ahora mantenía en ejecución la empresa Inversiones Australes.

Respecto de dicho término anticipado, el gerente de la firma señaló que “las razones con las cuales se justifica dicho acto son distintas a las de público conocimiento, que aluden al ‘interés público’. En ese sentido, y una vez analizada toda la información que hemos puesto a disposición de nuestros asesores legales, hemos llegado a la conclusión que las razones manifestadas son infundadas, son ilegales y arbitrarias”.

En ese sentido, el ejecutivo subrayó: “Vamos a ejercer todas las acciones de tipo administrativas y judiciales, civiles o penales que nuestros abogados determinen y contra todos quienes resulten responsables, contra un acto que para nosotros contiene muchos vicios de legalidad”, indicó Rodríguez.



Para el gerente, resulta inexplicable que las autoridades salgan ante los medios anunciando cese de contratos legales, sin antes verse agotadas todas las eventuales instancias de apelación que disponen las partes, generando un ambiente de incertidumbre, principalmente, en los trabajadores de la actual operadora, a quienes no se les ha dicho qué posibilidad de continuidad laboral tendrán o en qué condiciones.

Un punto relevante a comentar también, es que los trabajadores de la empresa se encuentran en la actualidad con sus sueldos pagados y la totalidad de sus obligaciones previsionales y laborales correctamente atendidas por la empresa.

Finalmente, enfatizó que pese a todos los procesos administrativos o legales que se den en los próximos días, como empresa mantienen el firme compromiso de continuar prestando el servicio a la comunidad de Punta Arenas, hasta que se zanje por la vía más transparente y legal todo el proceso licitatorio.