“Se avecina una crisis financiera importante para el funcionamiento de las Juntas de vecinos”: concejal Arturo Díaz manifestó su preocupación por situación económica de las JJVV de Punta Arenas

El principal aporte financiero de las JJVV de nuestra ciudad proviene del aporte de las cuotas mensuales de sus asociados y del aporte municipal a través de las subvenciones, las cuales por efecto de la pandemia se encuentran suspendidas, por otra parte, muchos de los vecinos que aportaban mensualmente, se han visto afectados económicamente por lo que el aporte financiero que antes realizaban a la junta de su sector, hoy es imposible de realizar.

Al respecto el concejal Díaz manifestó “Luego de conversar con varios dirigentes y dirigentas vecinales hemos llegado a la conclusión de que se avecinan tiempos financieros difíciles para seguir con el funcionamiento normal de las juntas de vecinos, debido a la crisis de salud y económica que estamos viviendo, muchos vecinos que aportaban mensualmente están imposibilitados de hacerlo y por otra parte las subvenciones se encuentran suspendidas lo que agrava aún más la situación. Uno de los principales problemas tiene que ver con el pago de consumos básicos, ya que varias juntas no han podido cancelar oportunamente, acumulando la deuda y corriendo el riesgo del corte de los suministros”

Referente a las posibles soluciones expreso “Desde mi punto de vista las JJVV y otras organizaciones funcionales y territoriales, han sido la primera línea en lo que se refiere a la organización vecinal en medio de la pandemia, efectuando diferentes campañas, ollas comunes y otras actividades que hacen que la ayuda llegue a vecinos y lugares en que el municipio y el gobierno simplemente no han llegado. Muchos y muchas dirigentes vecinales, de manera anónima, incluso gastando recursos propios han dejado los pies en la calle buscando soluciones a los diferentes problemas que enfrentan sus vecinos. Creo que la Municipalidad debe hacer suyo este problema, para tal efecto, en la última sesión de concejo propuse la idea de que el municipio busque el mecanismo para colaborar en el pago de los consumos básicos de las JJVV que acrediten deudas producto de la crisis, durante un tiempo acotado, además, debemos entender que no se trata de un cantidad de dinero que provoque un descalabro en el presupuesto municipal por lo que su aprobación no debería ser difícil si existe la voluntad política del alcalde y el concejo para realizarlo.

Para finalizar manifestó “Solicite que este tema sea trabajado en las comisiones que correspondan para que ojala podamos ayudar a solucionar este problema, entendiéndolo además como una valoración al inmenso trabajo que han desarrollado las JJVV y sus dirigentes en estos tiempo de crisis”